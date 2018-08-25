ТОП-3 сюжетов "Вести:Приморье" : потоп в Ольге, "глупый закон" во Владивостоке, редкая находка в Партизанске
Сайт vestiprim представляет три самых популярных видеорепортажа программы "Вести:Приморье" на минувшей неделе с 19 по 25 августа 2018 года.
1 место - В Ольгинском районе с ужасом ждут прихода нового тайфуна. Видеорепортаж Ольги Катренко. "Ольгинский район вряд ли перенесет очередной удар стихии. Синоптики предупреждают о возможном выходе к берегам Приморья тайфуна с критической массой воды и штормовым ветром."- 4299 просмотров.
2 место - Во Владивостоке вступил в силу "самый глупый закон мира". Видеорепортаж Марии Ежевской. "Разрабатывали закон в администрации города, единогласно приняли его депутаты Думы краевой столицы. Но горожане причисляют этот правовой акт к самым глупым законам мира." - 2830 просмотров.
3 место - Редкую находку обнаружили археологи ДВО РАН. Видеорепортаж Ольги Катренко. "Группа Надежды Артемьевой, специалиста по легендарной эпохе чжурчжэней, раскрывает очередную историческую вершину." - 2061 просмотров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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