Находка ликвидирует очередь в детские сады. В одном из дошкольных учреждений города открылась новая группа для двухлеток. Воспитатель «Ромашки» приняла больше 20-ти малышей. Сегодня Находка стремительно сокращает списки ожиданий. За несколько лет удалось уменьшить очередь в полтора раза. Каким образом, выясняла Татьяна Дубко.

Вместе со взрослыми самая маленькая воспитанница перерезает ленту и первой заходит в новую группу. Детский сад № 60 встречает 23 дошколёнка. Девочки по-хозяйски тут же разбирают коляски. А единственный пока кавалер деловито изучает матрёшек. Малыши исследуют, взрослые - фотографируют. В телефонах родителей уже первые селфи и посты из группы «Ромашка».

Кавсер Абдулова, житель Находки: «Рады, что группа открылась. Я тетя, а мама у нас работает постоянно. Поэтому очень довольны».

Валерия Головченко, житель Находки: «Летом был заход мы не попали. А потом узнали про эту новую группу. И когда нам позвонили, сказали, что нас туда берут, радости было».

Группа востребованная, говорят воспитатели. В «Ромашку» будут ходить двухлетки. Для них и мебель закупали самую крохотную, и игрушки искали по возрасту. На ремонт и оборудование город потратил около 3-х миллионов рублей. Теперь полный комплект детского сада — 300 детей. В их числе и малыши.

Татьяна Кузовкова, заместитель заведующей по воспитательно-методической работе д/С № 60 города Находки: «Группа рассчитана на детей 2-3 лет. Она рассчитана только на этот возраст, выпустим и отправил в следующую группу, а в «Ромашку» наберём новых».

В этом же году, но уже в другом микрорайоне города местная администрация планирует открыть ещё одну группу — для детей с ограниченными возможностями. Опыт есть. Кроме того, Находка - единственный город в крае, которому удалось решить вопрос с приёмом в дошкольные учреждения самых маленьких . В 2018-м набрали 10-ть групп детей в возрасте от года трех месяцев. Находка успешно сокращает очереди в детсады, при этом обходясь без больших строек.

Наталья Бондаренко, начальник управления образования администрации Находкинского городского округа: «Решаем проблему за счёт того, что восстанавливаем группы. Каждый год открываем новые. 330 детей пока не попали. Но с точки зрения прогресса, движемся неплохо. Ещё три года назад очередь была порядка 500 человек».

Уже на этой неделе для воспитанников «Ромашки» начнутся детсадовские будни. Между тем, в управлении образования на 60-й детский сад, который находится в одном из самых крупных и удаленных районов Находки, большие планы. В проекте - пристроить к зданию новое крыло, чтобы заселить ещё три группы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]