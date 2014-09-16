Воспитанники Уссурийского суворовского училища приступили к прыжкам с парашюта. После месяцев теории и тренировок - этот шаг навстречу небу. На раздумья времени нет. Хлопок инструктора по плечу, и пошел! Подталкивать никого не приходится: свой самый первый прыжок суворовцы ждали целый год.

Только когда стоишь возле двери, понимаешь, что сейчас чувствуют эти 15-летние мальчишки. Здесь одновременно и жарко, и знобит, хочется пить, а еще больше вернуться на скамейку. Но надо прыгать. В первые несколько секунд полёта не ясно, где ноги, а где голова. А потом накатывает восторг – от того, что купол раскрылся, что можно парить, как птица.

Только лучших в учёбе, спорте принимают в эту секцию воздушно-десантной подготовки. Конкурс из суворовцев 4 человека на место! Занятия ведут полковник Сергей Герасимов, обучивший премудростям воздушно-десантной подготовки сотни спецназовцев.

Сергей Герасимов, руководитель секции воздушно-десантной подготовки Уссурийского Суворовского военного училища, полковник в отставке: «Сумели этот страх победить. Ибо наш курс называется «Учись побеждать». Первая победа наших суворовцев сегодня налицо. Это готовые солдаты, с ними можно идти в бой! Они никогда не подведут».

Прямо на летном поле суворовцев посвящают в десантники. Пока в шутливой форме – запасным парашютом по пятой точке. Среди новичков этого года - нахимовец Ярослав Кармаданов. Он оказался единственным нахимовцем среди суворововцев.



Уже в училище вручат значки и официально разрешат с этого дня носить под формой тельняшку с голубыми полосками.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]