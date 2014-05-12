Скорость, акробатические трюки, взлеты и падения. Во Владивостоке экстремалы отметили событие года — фестиваль «Мосты». Спортсмены из Приморья, Хабаровского края, Сахалинской и Амурской областей состязались в категориях BMX, Skate, удивляли трюками. Опыт и первые шаги смелой молодежи в репортаже Елены Штылиной.

Когда мальчишки взмывают в воздух на велосипедах - зрелище не для слабонервных! Сальто и вращения в несколько оборотов — сложные, почти цирковые трюки демонстрируют BMX-юниоры. В экстрим-парке на Спортивной набережной состязаются на этот раз более 200 спортсменов.

Леонид Захаров, участник экстрим-фестиваля «Мосты»: Я раньше просто на велике гонял с друзьями по дорогам, а потом одноклассник купил BMX, и я попробовал, мне понравилось. Если прилагать усилия — можно многого добиться!

Для показательных выступлений, во Владивосток пригласили лучших райдеров страны. Кто-то в довольно юном возрасте давно уже представляют Россию на крупных мировых соревнованиях. Константин Андреев и Ирек Ризаев, в составе Олимпийской сборной России, отправятся на олимпиаду в Токио- 2020. На фестивале «Мосты» именно они оценивают мастерство участников.

Константин Андреев, профессиональный спортсмен, Санкт-Петербург: У меня порядка 50-ти трюков, которые до меня никто не делал в мире. Я придумываю новые комбинации и в этом моя уникальность!

В BMX, как и других экстрим-категориях, очень многое зависит от импровизации. По сути, это джаз на велосипеде. Возможно, потому и появился этот вид сначала в Америке, где 30 лет назад стали подражать кумирам мотокросса, используя обычные велосипеды. А владивостокцам и на специальных BMX, и на скейтах уже тесновато: площадка маленькая.

Ирек Ризаев, профессиональный спортсмен, Казань: У нас также много катаются ребят, но уровень выше, потому что площадка другая, Будет у вас хорошая площадка — будут и спортсмены крутые!

Экстрим-парки во Владивостоке есть, разбросаны по районам. И все как один не великИ. Пора подумать о более грандиозном сооружении. Все-таки, Олимпиада впереди.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]