«Наука 2.0»: Освоение ресурсов Арктики и всероссийские соревнования по морской робототехнике
В этой программе «Наука 2.0» Елена Штылина расскажет об одной из тем ВЭФ 2018 - освоении ресурсного потенциала арктического региона земли, а так же о всероссийских соревнованиях по морской робототехнике.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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