Приморский Академический театр им. М.Горького готовится снова потрясти зрителя. Видеорепортаж Оксаны Данилюк.
Еще не отшумели «Меридианы Тихого», а театр Горького уже готовит к большому плаванию «Фрегат «София». Так будет называться новый спектакль по мотивам рассказов Бориса Пильняка. Это продолжение «военно-морской темы» театра, начатой три года назад постановкой знаменитых «Крейсеров». Первыми грандиозные репетиции увидели наши корреспонденты. Рассказывает Оксана Данилюк.
Этот спектакль — вторая часть трилогии, которую задумал Ефим Звеняцкий. Первая была героической - «Крейсера», третья будет приключенческой — «Фрегат «Паллада». Сейчас в центре зрительского внимания «Фрегат «София» - история про любовь, на фоне роковых событий.
ЗК. Соня-Сан — зовет красавицу Софью японский офицер. Зовет замуж и в Японию. Русскую девушку из дворянской семьи, которая покидает революционный Владивосток, как горящий дом, играет Татьяна ИванАшко. Недавняя прима театра ТОФ, лауреат премии Андрея Присяжнюка в номинации «Лучшая актриса» - в Горьковке всего полгода. Это ее первая главная роль на новой сцене.
Татьяна Иванашко, актриса Приморского Академического театра им.М.Горького: Я читала книгу перед этим про Японию. «Сёгун», мне очень понравилось. Потом начала читать другую книгу именно про быт Японии. И тут мне предлагают сыграть Софию и такую историю!
Театр имени Горького вновь готовится потрясти зрителя. Сцена превращается в улицы Владивостока, борт корабля, бушующее море. Шторм артисты играют так, что мороз по коже. Сцендвижение — от московского хореографа Ярослава Францева. На сюжет Бориса Пильняка драматург Роман Беккулов сОздал пьесу с захватывающей интригой. Воплощает замысел режиссер Вадим Данцигер.
Вадим Данцигер, режиссер-постановщик спектакля: По мере развития событий пространство будет серьезно трансформироваться. Открываю секрет - могут сказать, что у нас в спектакле будет 4 проекционные плоскости.
Во втором акте артисты театра Горького заговорят на японском. Они специально занимались с педагогом, чтобы передать своеобразную атмосферу Цуруги и Осаки, в которую попадает героиня. Политические условности, странные обычаи — сможет ли интернациональная любовь преодолеть все преграды? Узнаем на премьере 5 и 6 октября. Впереди у «Фрегата «София» - волны зрительских аплодисментов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.08.2018 Академический театр имени Горького дает свои гастроли по краю
-
08.08.2018 Театр им. Горького готовится к новому сезону
-
14.05.2018 Приморский Академический театр им. Горького готовит две премьеры
-
12.05.2018 «Вести: Приморье. Новости культуры»: «Фрегат «София», «Нескучная классика» в Партизанске и «Лики Азии» во Владивостоке
-
27.04.2018 Лариса Белоброва: "Гениям всегда нужна подпитка"
-
14.09.2017 Киноверсию спектакля «Стена» презентовали на фестивале «Меридианы Тихого»
Добавить комментарий