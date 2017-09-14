Еще не отшумели «Меридианы Тихого», а театр Горького уже готовит к большому плаванию «Фрегат «София». Так будет называться новый спектакль по мотивам рассказов Бориса Пильняка. Это продолжение «военно-морской темы» театра, начатой три года назад постановкой знаменитых «Крейсеров». Первыми грандиозные репетиции увидели наши корреспонденты. Рассказывает Оксана Данилюк.

Этот спектакль — вторая часть трилогии, которую задумал Ефим Звеняцкий. Первая была героической - «Крейсера», третья будет приключенческой — «Фрегат «Паллада». Сейчас в центре зрительского внимания «Фрегат «София» - история про любовь, на фоне роковых событий.

ЗК. Соня-Сан — зовет красавицу Софью японский офицер. Зовет замуж и в Японию. Русскую девушку из дворянской семьи, которая покидает революционный Владивосток, как горящий дом, играет Татьяна ИванАшко. Недавняя прима театра ТОФ, лауреат премии Андрея Присяжнюка в номинации «Лучшая актриса» - в Горьковке всего полгода. Это ее первая главная роль на новой сцене.

Татьяна Иванашко, актриса Приморского Академического театра им.М.Горького: Я читала книгу перед этим про Японию. «Сёгун», мне очень понравилось. Потом начала читать другую книгу именно про быт Японии. И тут мне предлагают сыграть Софию и такую историю!

Театр имени Горького вновь готовится потрясти зрителя. Сцена превращается в улицы Владивостока, борт корабля, бушующее море. Шторм артисты играют так, что мороз по коже. Сцендвижение — от московского хореографа Ярослава Францева. На сюжет Бориса Пильняка драматург Роман Беккулов сОздал пьесу с захватывающей интригой. Воплощает замысел режиссер Вадим Данцигер.

Вадим Данцигер, режиссер-постановщик спектакля: По мере развития событий пространство будет серьезно трансформироваться. Открываю секрет - могут сказать, что у нас в спектакле будет 4 проекционные плоскости.

Во втором акте артисты театра Горького заговорят на японском. Они специально занимались с педагогом, чтобы передать своеобразную атмосферу Цуруги и Осаки, в которую попадает героиня. Политические условности, странные обычаи — сможет ли интернациональная любовь преодолеть все преграды? Узнаем на премьере 5 и 6 октября. Впереди у «Фрегата «София» - волны зрительских аплодисментов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]