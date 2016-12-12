Приморские ученые кормят хищных скатов с рук и учат необучаемых пингвинов кушать по очереди. И всё это под крышей океанариума. Мы собрали самые интересные научные открытия специалистов из морского музея. Репортаж Екатерины Шинкаренко.

Танцы со скатами стали визитной карточкой экспозиции «Риф». Ученым удалось превратить обычный обед в шоу: Кормление скатов с рук — явление, можно сказать, уникальное. В большинстве крупных океанариумов мира этих морских хищников кормят исключительно при помощи необходимого оборудования: банок или пик. Поэтому приморские специалисты, можно сказать, бесстрашные.

От ядовитых шипов скатов водолазов защищает настоящая кольчуга. Железную одежду из нержавеющей стали сделали на заказ в Америке. Вес каждого костюма — 11 килограммов. Но пока это всего лишь страховка. Прецедентов не было. Ученые буквально изменили хищные повадки рыб.

Александр Волков, биолог-водолаз Приморского океанариума: "Уже акула не охотится, она ждёт своего кормильца, который придет, с ней поработает, поласкает, почешет и покормит. Скат ее не будет интересовать. Даже если он поранится и будет сочиться кровь."

Научные открытия гремят практически в каждой экспозиции. Впервые в мире за всю историю наблюдений, зебровидная бычья акула отложила яйца. Пять зубастых появились в морском музее два года назад. Самую крупную самку отсадили от других и перевели на специальный рацион питания. Позже, к ней поместили самца, и через год она отложила четыре яйца.

Михаил Стрельцов, автор программы разведения, начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей: "В научной литературе о разведении данного вида ничего не известно, есть отрывочная информация о беременности, о том, что такой случай зафиксирован, но именно конкретно, чтобы в неволе акула этого вида отложила яйца — такого не известно, это впервые в мире. Я надеюсь, что мы получим потомство из отложенных яиц, и поэтому, сам по себе этот факт является даже научным открытием"

Сейчас в океанариуме живёт больше 10 тысяч обитателей. Последним новосёлом стала Ропилема съедобная — медуза, которая заходит в приморские воды крайне редко. Она привлекает внимание посетителей в первую очередь своим внешним видом – ропилема значительно крупнее своих соседей. Диаметр купола взрослой особи достигает 70 сантиметров. А вот пингвины Гумбольдта только недавно показались посетителям после длительного карантина. В Приморье из Чехии их привезли этой зимой. И главный вопрос, который всех волнует: будет ли в океанариуме пингвинье шоу.

Егор Лебедев, специалист отдела орнитологии Приморского океанариума: "Они не поддаются тренировке, нас многие просят когда-нибудь показывать супер-шоу, мы говорим: мы пытаемся, но у нас пока с этим накладки, потому что у них не закрепляется пищевая мотивация к действию, а это главная связка, которая очень важна."

Впрочем, пингвины и сами развлекают зрителей. Каждое кормление они превращают в веселую игру на подобии салочек. И хотя для птиц это важный этап определения лидера в стаи, орнитологи попытаются превратить эти навыки в красочное шоу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]