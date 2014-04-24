«Вести: Приморье. Интервью»: Иван Штыль — гребец, многократный чемпион мира и Европы по гребле на каноэ, призер Олимпийских игр.
«Вести: Приморье. Интервью»: Иван Штыль — гребец, многократный чемпион мира и Европы по гребле на каноэ, призер Олимпийских игр.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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