Рубрика «Мнение»: Главный государственный инспектор Приморского края по маломерным судам об итогах купального сезона
В главном управлении МЧС по Приморскому краю состоялось подведение итогов купального сезона и проходящей навигации маломерных судов. В этом сезоне силами ГИМС на акватории края были спасены 65 отдыхающих. Среди них как тонущие пловцы, так и унесенные течение в открытое море гребцы на лодка. К сожалению, без жертв не обошлось. Этом году утонули 44 человека, среди них четверо детей. Отметим, что в прошлый сезон погибли 63 человека, в числе которых один ребенок. Как в этом сезоне, так и в предыдущие, главная причина , почему тонут взрослые люди, это неумеренное употребление алкоголя. А вот гибель детей обусловлена исключительно невнимательностью их родителей и родственников.
Леонид Маковецкий, главный государственный инспектор Приморского края по маломерным судам: «Пришли семьями. Знакомые, друзья. Они сидят. Вот ребенок бегал, вот ребенка нет. Причем до абсурда. Компания была, вместе с родителями, 12 человек. И 12 человек не смогли уследить за одним ребеночком».
В этом году МЧС было проведено порядка 750 рейдов и патрулирований. Составлено около 320 протоколов административных правонарушений. Отмечу, что это лето отличалось от предыдущих — наибольшим размахом культурного-массового отдыха. Почти ежедневно в крае проводились регаты, заплывы, соревнования дайверов, гонки на аквабайках и так далее. Всего более полутора тысяч разных мероприятий. Которые, к сожалению, далеко не все организаторы серьезно относились к своим обязанностям по обеспечению безопасности.
Леонид Маковецкий, главный государственный инспектор Приморского края по маломерным судам: «Все подчеркивают, что они в каких-то международных ассоциациях. Но когда касаешься вопросов именно обеспечения безопасности. Начинают все плавать. «Мы пригласили людей с разных регионов, они к нам едут. Они там-то участвовали. Они все профессионалы». Но задаешь элементарные вопросы и понимаешь, что обеспечения никакого».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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