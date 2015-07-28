В Уссурийске активно готовятся к зимнему сезону: завершается работа на самой крупной котельной. С наступлением низких температур в дома поступит тепло.

Котельная номер 5 - крупнейший поставщик тепла и горячей воды в Уссурийске. От её бесперебойной работы зависят жители половины города. Сейчас здесь завершают ремонт тепловых сетей на головном участке: от теплоузла до станции перекачки. Монтажники меняют трубы, прежние уже не справляются с нагрузками.

Уссурийск сегодня активно прирастает. В городе возводят новые дома, предприятия, а потому и нагрузка на котельные увеличивается в разы. Чтобы зимой не подвела главная из них, за лето её полностью отремонтировали. Осталось завершить работы на теплосетях. Участок в 260 метров рабочие обещают сдать до конца этой рабочей недели.

Евгений Шемчук, главный инженер УМУП «Тепловые сети» города Уссурийска: «Производится изолировка сети, то есть будет покровный слой соответственно. Осталось порядка 20-30 стыков, которые в течении предстоящей недели наши подрядчики завершат. И можно будет уже запускать тепло».

Планы по подготовке к зиме пришлось оперативно корректировать. В переулке Мурзинцева неожиданно без теплоснабжения остались пять домов. Кислородный завод, от которого местные жители получали горячую воду и тепло, обанкротился. К проблеме подключились власти города и вопрос финансирования, а главное покупки новой модульной котельной был решён. Сейчас здесь укладывают новые трубы. Эти работы тоже спешат завершить до октября.

Евгений Шемчук — главный инженер УМУП «Тепловые сети» города Уссурийска: «Сам модуль уже поступил к нам на склады. Сейчас мы занимаемся строительными работами. Подготовлена камера, проведены изыскания. В ближайшее время будет построена котельная и проведена полностью сеть. Сейчас работы ведутся».

Специалисты уверены, к началу отопительного сезона все котельные Уссурийска будут полностью готовы к работе. Уже сейчас накоплено достаточное количество угля и мазута, чтобы без проблем пережить холода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]