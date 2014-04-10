В День рождения почётного жителя Владивостока Вадима Абоносимова, в его честь открыта Мемориальная доска. Разместили её на стене дома краевой столицы, в котором он жил. Друзья и родственники легендарный моряка, героя соцтруда почтили его память.

Как он осмелился рассказать неприятную правду президенту, стоял на капитанском мостике ледокола и лепил с командой пельмени — вспоминают родные и близкие. Вадим Иванович Абоносимов — Почётный гражданин Владивостока, капитан дальнего плавания, Герой Соц. Труда - для них — коллега, наставник, друг. Его путь к высоким званиям и наградам, говорят, очень прост — Абоносимов был Человеком с большой буквы. Мемориальная доска в его честь — ещё одно признание знаменитому земляку.

Михаил Робканов, почётный житель города Владивостока: “Такого человечного человека очень трудно найти. Он был прекрасен и среди простого народа, и, конечно, это был ледокольщик. Капитаном ледокольного судна”.

Он был удивительным, в семье «культ деда», говорит дочь Вадима Абоносимова. Быть похожими именно на него пытаются дети и внуки.

Анна Абоносимова, дочь Вадима Абоносимова: «Это интересная история. Почему мой сын стал Вадимом. Когда я родила сына, мне звонят с ледокола и говорят: «Аня от всего экипажа назовите сына Вадимом, дед пьёт третий день от радости». (Наверное это нельзя говорить, но это было так). Ну и вот опять, опять Вадим».

Вадима Абоносимова знали и все сотрудники ГТРК «Владивосток». Он был бессменным членом жюри телефестиваля «Человек и море». Ему, моряку, отдавшему 30 лет океану, капитану «Адмирала Макарова» доверяли и организаторы, и участники. Теперь изображение его ледокола и портрет на мемориальной доске вписали в историю дом известного земляка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]