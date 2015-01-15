Получить скидку в одно касание или просто предъявив именной пластик. Социальные карты прочно вошли в жизнь пяти субъектов и десятка городов страны. Скоро появятся и в Приморье.

Социальный проект сейчас в стадии финальной разработки. Изучен опыт других регионов, прорабатываются детали. Социальная карта «Приморец» - для льготных категорий населения.

Павел Серебряков, вице-губернатор Приморского края: "Карта будет предоставлять скидки и льготы в большой сети торговли и социального обслуживания. В Аптеках. Сейчас пенсионеры едут в транспорте, им нужно объяснять, показывать удостоверение. А по карте все проще. Также это льготы на малую авиацию, ж/д. Конечно, я думаю приморцы ждут."

Каждая карта будет персонализирована: с индивидуальным штрих-кодом, фотографией владельца и сроком действия. Дизайн выбирали сами жители путем голосования. Завораживающие морские пейзажи, трогательные моменты тигриных историй — приморский колорит в каждой картинке. Из 8 вариантов большинство голосов набрал полосатый хозяин тайги. В первую очередь, карту «Приморец» получат пенсионеры и многодетные. В этом году готовят 600.000 экземпляров. В октябре уже начнется сбор заявлений. Чтобы к концу 2018-ого первые социальные карты появились на руках.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]