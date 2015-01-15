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Социальные карты до конца года появятся в Приморье. Видеорепортаж Татьяны Дубко.

Получить скидку в одно касание или просто предъявив именной пластик. Социальные карты прочно вошли в жизнь пяти субъектов и десятка городов страны. Скоро появятся и в Приморье.

Социальный проект сейчас в стадии финальной разработки. Изучен опыт других регионов, прорабатываются детали. Социальная карта «Приморец» -  для льготных категорий населения.

Павел Серебряков, вице-губернатор Приморского края: "Карта будет предоставлять скидки и льготы в большой сети торговли и социального обслуживания.  В Аптеках. Сейчас пенсионеры едут в транспорте, им нужно объяснять, показывать удостоверение. А по карте все проще. Также это льготы на малую авиацию, ж/д. Конечно,  я думаю приморцы ждут."

Каждая карта будет персонализирована:  с индивидуальным штрих-кодом, фотографией владельца и сроком действия.  Дизайн выбирали сами жители путем голосования. Завораживающие морские пейзажи, трогательные моменты тигриных историй — приморский колорит в каждой картинке. Из 8 вариантов большинство  голосов набрал  полосатый хозяин тайги.  В первую очередь,  карту «Приморец» получат пенсионеры и многодетные. В этом году готовят 600.000 экземпляров. В октябре уже начнется сбор заявлений. Чтобы к концу 2018-ого  первые социальные  карты появились на руках.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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