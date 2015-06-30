Со связкой медалей из Италии. В приморье торжественно встречали приморских кикбоксёров. Накануне в городе Йезоло завершилось Первенство мира по кикбоксингу. И в очередной раз приморцы подтвердили звание сильнейших бойцов.

Победа — в женских руках. Из Италии в Приморье золото Первенства мира по кикбоксингу везёт прекрасная половина сборной. За жительницу Владивостока, Полину Чуйко, болела вся её большая семья, самый волнительный бой признаются — конечно, финальный.

Наталья Хачатурова, тётя чемпионки: «Переживали, конечно. Разница во времени. Эмоции не передать словами».

И надежды родных отважная Полина оправдала. Хотя победа легко не далась.

Полина Чуйко, чемпионка Первенства мира по кикбоксингу: «Очень сложно особенно в последних раундах. Но вспоминала через что уже прошла и боролась дальше»

На верхнюю ступень пьедестала поднялась и Анна Полуцкая из села Новопокровка. Серебряными призёрами стали Мария Башкина и Даниил Сурменко — уссурийские спортсмены. Бронза у владивостокца Алексея Баринова.

Виктор Тарабарин, президент Федерации кикбоксинга Приморского края: «Для нас это гордость почет и будем стараться продолжать работать дальше».

С большой победой приморских спортсменов поздравил глава региона. После нелёгкой подготовки и состязаний Андрей Тарасенко предложил юным кикбоксёрам пройти восстановление.

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Хотите в «Океан»? В «Артек»? Давайте я с «Артеком» договорюсь. Сейчас буду в Москве и договорюсь непосредственно»

Даниил Сурменко, серебряный призёр Первенства мира по кикбоксингу: «Это мотивирует тренироваться упорнее. Чтобы, в моём случае, приехать не с серебром, а с золотом».

Пока юных спортсменов ждёт отдых, флагман приморского школы кикбоксинга готовится к состязаниям. Александр Захаров представит Приморье на Чемпионате Европы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]