Спаси жизнь – стань донором костного мозга! Под таким девизом во Владивостоке проходит донорская акция «Победим рак вместе», призванная пополнить Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Акцию организовал Русфонд при поддержке медицинских офисов.

Ежегодно в России в операции по пересадке костного мозга нуждаются около 5 000 детей. Российская база сегодня содержит около 84 000 потенциальных доноров. Благодаря акции Русфонда и медицинских офисов «Спаси жизнь – стань донором костного мозга» их число может пополниться еще на 1000 человек.

Вера Васильева, врач гематолог: "Чаще люди боятся не самого типирования, а последующей сдачи костного мозга. Но это ложная опасность. Будто нанесут какой вред органам пациентам, нет, учитывая, что все это происходит в учреждениях, которые имеют сертификаты, квалификации. Это все учреждения, которые относятся к Министерству здравоохранения."

Донорство костного мозга – это безопасная процедура, которая может однажды спасти чью - то жизнь. Стать донором может любой неравнодушный человек от 18 до 50 лет, при отсутствии серьезных противопоказаний, таких как: гепатит В, С, туберкулез, малярия, ВИЧ, злокачественные и аутоиммунные заболевания.

Чтобы стать донором, нужно сдать кровь на типирование. Специалисты определят уникальный состав генов потенциального донора и занесут информацию в базу данных регистра. И однажды эти данные могут совпасть с данными человека, нуждающегося в ТКМ. Тогда с добровольцем свяжутся сотрудники регистра и пригласят стать реальным донором.

Русфонд строит регистр доноров костного мозга с 2013 года при поддержке государства, бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеров. Регистр назван именем Васи Перевощикова – обыкновенного мальчика из российской глубинки. Ему донора так и не нашли. Донорская акция во Владивостоке продлится до 30-го сентября. Акция организована с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Все подробности участия в акции на сайте Русфонд.ру.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]