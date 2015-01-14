Во Владивостоке открыли новый учебный класс для юнармейцев. Патриотическое воспитание молодежи решили поддержать приморские рыбаки! Русская Рыбопромышленная компания оборудовала специальный кабинет в одной из школ города. С юными патриотами встретилась Елена Штылина.

Основам армейской науки в 13 школе Владивостока теперь будут обучать всех желающих. Рядом с кабинетами, где изучают предметы общеобразовательные, появился еще один. Специально оборудованный, светлый класс распахнул свои двери для нового отряда Юнармии. Здесь ждут будущих защитников Отечества и всех, кому интересны тонкости военной службы!

Юрий Кульков, юнармеец: "Я уже год занимаюсь. Мне интересно в Юнармии. Здесь дисциплина, начальная военная подготовка, которая мне пригодится в будущем."

Пока в школе №13 6 юнармейцев, но это — только начало! За ними, уверены педагоги, последуют другие девчонки и мальчишки: сильные, дерзкие целеустремленные. Тем более, что здесь патриотическое движение - дело добровольное, не требующее никаких затрат. О специальном оборудовании кабинета и новой юнармейской форме позаботилась русская Рыбопромышленная компания, которая решила поддержать патриотически настроенную молодежь.

Федор Кирсанов, генеральный директор Русской рыбопромышленной компании: "Мы рыбацкая компания. Мы ловим рыбу как и много лет назад, но у нас одна особенность, которая отличает нас от других компаний, ведущих деятельность в Приморье. Наши акционеры находятся в России, инвестиции мы тратим в России и не тратим их за рубежом. Мы родом отсюда и надолго здесь. Поэтому мы не только занимаемся бизнесом но и понимаем, что воспитание молодых и перспективных это — наша общая задача."

К слову, на сегодняшний день в Приморском крае в рядах детско-юношеского движения «Юнармия» уже более трех тысяч ребят. Школа №13 стала второй во Владивостоке, где открылся юнармейский класс!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]