Во Владивостоке открыли новый учебный класс для юнармейцев. Видеорепортаж Елены Штылиной.
Во Владивостоке открыли новый учебный класс для юнармейцев. Патриотическое воспитание молодежи решили поддержать приморские рыбаки! Русская Рыбопромышленная компания оборудовала специальный кабинет в одной из школ города. С юными патриотами встретилась Елена Штылина.
Основам армейской науки в 13 школе Владивостока теперь будут обучать всех желающих. Рядом с кабинетами, где изучают предметы общеобразовательные, появился еще один. Специально оборудованный, светлый класс распахнул свои двери для нового отряда Юнармии. Здесь ждут будущих защитников Отечества и всех, кому интересны тонкости военной службы!
Юрий Кульков, юнармеец: "Я уже год занимаюсь. Мне интересно в Юнармии. Здесь дисциплина, начальная военная подготовка, которая мне пригодится в будущем."
Пока в школе №13 6 юнармейцев, но это — только начало! За ними, уверены педагоги, последуют другие девчонки и мальчишки: сильные, дерзкие целеустремленные. Тем более, что здесь патриотическое движение - дело добровольное, не требующее никаких затрат. О специальном оборудовании кабинета и новой юнармейской форме позаботилась русская Рыбопромышленная компания, которая решила поддержать патриотически настроенную молодежь.
Федор Кирсанов, генеральный директор Русской рыбопромышленной компании: "Мы рыбацкая компания. Мы ловим рыбу как и много лет назад, но у нас одна особенность, которая отличает нас от других компаний, ведущих деятельность в Приморье. Наши акционеры находятся в России, инвестиции мы тратим в России и не тратим их за рубежом. Мы родом отсюда и надолго здесь. Поэтому мы не только занимаемся бизнесом но и понимаем, что воспитание молодых и перспективных это — наша общая задача."
К слову, на сегодняшний день в Приморском крае в рядах детско-юношеского движения «Юнармия» уже более трех тысяч ребят. Школа №13 стала второй во Владивостоке, где открылся юнармейский класс!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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