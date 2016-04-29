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Завершается приём заявок на конкурс «Приморье и люди». Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко.

Завершается приём заявок на конкурс «Приморье и люди». 80-летие края — еще один повод, чтобы поощрить тех, кто внёс свой вклад в развитие региона. Итоги по пяти номинациям подведут уже в октябре, а в нашем сюжете история одного из конкурсантов из Уссурийска - Дмитрия Подольского.

В разгар дня спортивный зал заполонили школьники. И даже малышки-девчонки готовы боксировать. Но вечером тренировка начинается для мастеров спорта. Знакомство с кулачными боями для Дмитрия Подольского началось в юности. С тех пор всех побед не сосчитать.

Дмитрий Подольский — не только боксёр со стажем, кавалер «Ордена мужества», участник боевых действий в Сирии. С прошлого года проводит уроки военно-патриотического воспитания. Слушателями Дмитрия становятся и ученики начальных классов, и выпускники школ.

Дмитрий Подольский, участник конкурса «Приморье и люди»: "Средние классы, где-то 7-8 классы и старшие, они в первые минуты думают, что им опять сказки расскажут, но когда начинаешь затрагивать серьезные темы, например, как в Сирии погибали дети, что с ними делали игиловцы, чтобы запугать следующие деревни, которые сдавались без боя до ввода туда российских войск. Разумеется, дети и подростки сразу меняются и начинают к этому относиться по-другому."

Такая беседа — возможность обсудить, с чего начинается Родина и что такое патриотизм? Уроки Дмитрия известны и за пределами Уссурийска. Их география будет только расширяться.

Андрей Регер, тренер федерации по кикбоксингу г. Уссурийска: "Для молодого поколения он считается авторитетом. За спиной у него и практика большая. Детям всегда приятно, когда для них привлекаешь титулованных звезд. И что-то они для себя берут."

В конкурсе «Приморье и люди» Дмитрий Подольский участвует в номинации «Гражданская позиция». Голосовать за участника можно будет всю неделю с 15-го октября. А пока приморцы продолжают подавать заявки в номинации: «Во имя жизни», «Семейные ценности», «Забота о людях» и «Большое сердце». Анкету можно отправить на почту gordprim@gmail.com.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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