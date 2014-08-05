Приморская государственная картинная галерея укрепляет свои международные связи. В залах на Партизанском проспекте открылась уже третья выставка из Словакии. В прошлом году зрители знакомились с полотнами словацких художников. На этот раз из Европы во Владивосток прибыли уникальные исторические фотографии. Рассказывает Оксана Данилюк.

Война - через объектив старинного фотоаппарата. Эта выставка посвящена столетию окончания Первой мировой войны, которое отмечается в этом году. Фотографии - из того страшного времени, когда впервые применили авиацию, химическое оружие. Столь разрушительных и кровопролитных войн человечество прежде не знало. На снимках – свидетельства четырех военных лет в Галиции, Италии, на Балканах и границе русской империи.

Евгения Полуднева, научный сотрудник Приморской государственной картинной галереи: "В экспозицию вошли более 50 аутентичных снимков, сделанных не только военными репортерами, но и 1.17 + 1.19 фотографами-любителями. + 3.58 По сей день, учитывая сколько войн сейчас проходит, эта фотография является актуальной. Она демонстрирует фронтовые будни солдат, образы окопной войны, а также образы повседневной жизни простых горожан."

Эти снимки были сделаны для газет и журналов. Ужасы боев цензура не пускала на печатные страницы. Населению внушался образ благородной войны. Фотография была орудием пропаганды. И все-таки – как много говорят зрителю «Молитва раненого» перед старинным памятником или «Отдых солдат» у святого распятия! А вот – опоры разрушенного моста соединяют уцелевшие рельсы, между небом и землей...

Елена Некрасова, зритель: "Вот эта фотография «Между небом и землей», где висит этот мост, она выражает суть людей того времени, когда они действительно были между жизнью и смертью, между надеждой и горем. Война это всегда трудно. А сама история является связующим звеном. Хочется, чтобы наши дети это понимали, чтобы они учили. 1.11. Они поймут это чуть-чуть позже, но учить это все нужно."

Выставка сопровождается кадрами исторической кинохроники и документальных фильмов. «Как мало мы знаем о той далекой войне!» - пишут зрители в книге отзывов, с благодарностью организаторам выставки. В картинной галерее на Партизанском проспекте она продлится до 7 октября. А в ближайшую пятницу там состоится лекция «Первая мировая война и русское общество».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]