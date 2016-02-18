Портал «Госуслуги» поможет записать ребенка в детский сад
На сегодняшний день портал «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru/ позволяет записать ребенка в детский сад, не выходя из дома. Вы не только экономите время, но и получаете возможность вносить изменения в заявление в электронном виде, а также отслеживать место ребенка в очереди. При этом запись в детский сад возможна с момента рождения ребенка. Очереди и хождения по кабинетам остались в далеком прошлом. О том, как это можно записать ребенка в детский сад – в материале ГТРК «Владивосток».
Важно: при подаче заявления указать желательный год зачисления, наличие права на льготное зачисление, специфику группы и выбрать до трех желаемых ДОО по месту жительства ребенка.
Шаг 1. Регистрация на портале «Госуслуги»
Воспользоваться услугой можно, зайдя в личный кабинет на портале «Госуслуги» под своей учетной записью. Учетную запись вы получаете, пройдя один раз процедуру регистрации.
Если вы еще не зарегистрированы на портале, сделать это можно в любом многофункциональном центре Приморского края (МФЦ, Мои документы), явившись туда с паспортом и СНИЛС.
Шаг 2. Заполнение заявления
В меню «Услуги» выберите категорию «Семья и дети», кликните на услугу «Запись в детский сад» выберите соответствующую электронную подуслугу. Для подуслуги «Запись в детский сад» выберите тип получения услуги: электронная услуга. Заполните заявление и дождитесь результатов его проверки. В электронную форму записи вам потребуется внести данные следующих документов: паспорта родителя или законного представителя, документа, подтверждающего право представлять интересы ребенка (если заявитель не является родителем), свидетельства о рождении ребенка, документа, подтверждающего льготу родителям (законным представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление ребенку места в дошкольное образовательное учреждение (если имеется такая льгота), документа, подтверждающего необходимость зачисления в группу оздоровительной направленности (если необходимо), заключения психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы компенсирующей направленности (если необходимо).
Шаг 3. Получение уведомления о постановке ребенка в очередь на зачисление
Получите уведомление. Очередь вы сможете отслеживать на портале. Проверьте статус заявления вы сможете в Личном кабинете. Получите уведомление о направлении ребенка в дошкольное образовательное учреждение. Уведомление вы получите по контактным данным, указанным вами в заявлении.
Чтобы внести изменения или отменить запись ребенка в детский сад, нужно найти в Личном кабинете свое заявление и произвести необходимые действия. Уведомление о подтверждении изменений или отмене заявления вы получите по контактным данным, указанным в заявлении.
Преимущества:
- экономия времени;
- возможность внесения изменения в заявление, а также его отмены;
- возможность отслеживать место ребенка в очереди;
- запись в детский сад возможна с момента рождения ребенка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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