«Урок безопасности» для самых редких, диких котят и грандиозные планы нацпарка в Хасанском районе. Новый директор «Земли леопарда» рассказал о работе по сохранению краснокнижных животных.

Пока Дальневосточный леопард продолжает считаться исчезающим, однако за 6 лет его популяцию удалось увеличить почти втрое.

Еще недавно их оставалось 30, редчайших крупных кошек на планете. И после первого учета, в начале 2000 -х, уже никто не верил, что популяцию можно спасти. Ученые говорили о "точке невозврата" Дальневосточных леопардов и предлагали изъять оставшихся из природы, чтобы в зоопарках восстанавливать численность. Но сохранение привычных мест обитания хищника превзошло ожидания. За 6 лет количество пятнистых, диких кошек выросло до 100.

Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда»: "Это действительно история успеха. В настоящее время — 86 взрослых кошек и 21 котенок. Это большое и значительное увеличение популяции Дальневосточного леопарда."

Виктор Бардюк, новый директор «Земли леопарда» и биолог по образованию рассказывает, краснокнижный зверь - крайне осторожен: встреч с другими хищниками и людьми — тщательно избегает. Но за жизнью кошачьих и других семейств в нацпарке следит самая большая в стране сеть — более 400 фотоловушек. Вот, у березы Шмидта, обитатели леса оставляют друг другу послания: шерсть, следы когтей, другие предметы присутствия. Так о себе заявляют медведи, кабаны, тигры, даже зайцы и только пятнистые кошки сохраняют молчание. Здесь осторожная многодетная мама, разрешила детям осмотреться но в диалог, видно, вступать не велела и увела подальше любопытную тройню.

Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда»: "Леопард — очень скрытное животное. Их же выбили, приблизительно к 70-м годам, и те немногие особи, которые сохранились – потомки самых скрытных и осторожных зверей, которые редко выходили к людям и не попали в прицел ружья."

Пока в популяции диких кошек меньше 150-ти — угроза их исчезновения все еще остается. Однако пример по спасению грациозного хищника — уже достроен уважения всего мирового сообщества. При этом останавливаться на «Земле леопарда» не намерены и планируют создать международный резерват для редкого вида животных совместно с китайской стороной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]