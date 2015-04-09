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Новый директор «Земли леопарда» рассказал о работе по сохранению краснокнижных животных. Видеорепортаж Елены Штылиной.

«Урок безопасности» для самых редких, диких котят и  грандиозные планы нацпарка в Хасанском районе. Новый директор  «Земли леопарда» рассказал о работе по сохранению краснокнижных животных.
Пока Дальневосточный леопард продолжает считаться исчезающим, однако за 6 лет его популяцию удалось увеличить почти втрое.

Еще недавно их оставалось 30, редчайших крупных кошек на планете. И после первого учета, в начале 2000 -х, уже никто не верил, что популяцию  можно спасти. Ученые говорили о "точке невозврата" Дальневосточных леопардов и предлагали изъять оставшихся из природы, чтобы в зоопарках восстанавливать численность. Но сохранение привычных мест обитания хищника превзошло ожидания. За 6 лет количество пятнистых, диких кошек  выросло до 100.

Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда»: "Это действительно история успеха. В настоящее время — 86 взрослых кошек и 21 котенок. Это большое и значительное увеличение популяции Дальневосточного леопарда."

Виктор Бардюк, новый директор «Земли леопарда» и биолог по образованию рассказывает,  краснокнижный зверь - крайне осторожен: встреч  с другими хищниками и людьми — тщательно избегает. Но за жизнью  кошачьих и других семейств в нацпарке  следит самая большая в стране сеть — более 400 фотоловушек. Вот, у березы Шмидта, обитатели леса оставляют друг другу послания: шерсть, следы когтей,  другие предметы присутствия. Так о себе заявляют медведи, кабаны, тигры, даже зайцы  и только пятнистые кошки сохраняют молчание. Здесь осторожная многодетная мама,  разрешила детям осмотреться но в диалог, видно, вступать не велела и увела подальше любопытную тройню.

Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда»: "Леопард — очень скрытное животное. Их же выбили, приблизительно к 70-м годам, и те немногие особи, которые сохранились – потомки самых скрытных и осторожных зверей, которые редко выходили к людям и не попали в прицел ружья."

Пока в популяции диких кошек  меньше 150-ти — угроза их исчезновения все еще  остается. Однако пример по спасению грациозного хищника — уже достроен уважения всего мирового сообщества. При этом останавливаться на «Земле леопарда» не намерены и планируют создать международный резерват для редкого вида животных совместно с китайской стороной.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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