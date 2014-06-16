"Информационное Приморье": О современных электронных услугах в разных сферах жизни приморцев
О современных электронных услугах в разных сферах жизни приморцев рассказывает директор сети многофункциональных центров Приморского края Сергей Валерьевич Александров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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