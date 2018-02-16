Рубрика «Мнение»: Режиссер Вадим Данцигер о спектакле «Фрегат «София»
Вадим Данцигер, режиссер Приморского Академического театра им.М.Горького о спектакле «Фрегат «София».
Еще не отшумели «Меридианы Тихого», а театр Горького уже готовит к большому плаванию «Фрегат «София». Так будет называться новый спектакль по мотивам рассказов Бориса Пильняка. Это продолжение «военно-морской темы» театра, начатой три года назад постановкой знаменитых «Крейсеров».
Этот спектакль — вторая часть трилогии, которую задумал Ефим Звеняцкий. Первая была героической - «Крейсера», третья - будет приключенческой — «Фрегат «Паллада» маячит в будущем репертуаре театра. Сейчас в центре зрительского внимания «Фрегат «София» - история про любовь, на фоне роковых событий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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