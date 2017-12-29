«Вести: Приморье. Интервью»: Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик
Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик о будущем развитии Приморья, о переменах в руководящем составе края и о социальной поддержке приморцев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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