Скрыть от родителей плохие оценки больше не получится. В школах Приморья набирают популярность электронные дневники для детей, и интернет-журналы для учителей. Это упрощает работу педагогов, позволяет контролировать ситуацию родителям и не забывать задание на дом самим школьникам. Как это работает, рассказывает Екатерины Шинкаренко.

Теперь родители сами могут посмотреть домашнее задание, посещаемость ребёнка в школе и оценки. Вместо толстого дневника — страничка в интернете. И двоечникам не удастся скрыть плохие оценки от родителей. Но Настю Чукину электронный дневник только радует.

Анастасия Чукина, ученица школы №81: "Это наоборот хорошо, родители могут тебя мотивировать на другую, более хорошую оценку. Это хорошо."

Проверить успеваемость ребёнка и даже общий рейтинг класса можно с любого электронного устройства. Свой аккаунт в системе имеют учителя, школьники и родители.

Юлия Чукина, мама ученицы школы №81: "Еще есть такая функция как средний балл, где мы тоже можем проследить, что у нас выходит в четверти. К чему мы близимся: 3, 4 или 5, и подтягиваем оценки. Если мы пропустили урок, то видим домашнее задание."

В 81-й школе Владивостока электронные дневники не вызывают непонимания. Уже 3 года ими пользуются и первоклашки, и выпускники. Но самое важное — учителя. Бумажный классный журнал полностью перекочевал в интернет. Теперь там программа изучения предмета, планы на четверть и список учеников.

Алла Ахмедова, директор СОШ №81, г. Владивосток: "Форма не сильно отличается от бумажного варианта: такие же ежеурочные выставления оценок, записываются домашние задания, сильно не отличаются, единственное — это все возможно сделать на уроке, не отвлекаясь никуда."

Электронные журналы уже внедрили во все школы Приморья. Но не все этим пользуются. 120 образовательных учреждений края не имеют доступа к скоростному интернету, без которого работа в онлайн-сервисах невозможна. Другие с опаской относятся к цифровизации. В течение года департамент образования обещает решить эти вопросы.

Ирина Мануйлова, вице-губернатор Приморского края: "Ведение журнала не просто для выставления отметок и записи д\з, это единая информационная система, которая позволяет полностью отслеживать состояние учебно-воспитательного процесса \\ И массу других данных: по каким учебникам сегодня в крае изучают математику, какими учебниками пользуются наши педагоги при подготовке к итоговой аттестации и масса другой полезной информации, которую мы должны знать для того, чтобы принимать оптимальные управленческие решения."

Уже в октябре в департаменте приступят к созданию единой информационной базы краевых школ. Это избавит учителей и чиновников от бумажной волокиты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]