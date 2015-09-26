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Актёры из Республики Карелия привезли во Владивосток оригинальные постановки. Видеорепортаж Елены Штылиной.

Уличное представление - в честь  нового сезона в краевом театре кукол! Самых маленьких приморцев на его открытии  встретят гости из Петрозаводска, в субботу, 29 сентября.  Во Владивосток  актёры из  Республики Карелия привезли оригинальные постановки. Генеральную репетицию сказки «Федорино горе» увидели наши корреспонденты.

С трапа самолета  и сразу на приморскую сцену! И вот, блестящее актерское  исполнение во всю удивляет первых зрителей. Они то смеются до слез, то переживают и  не догадываются, что репетиция артистам дается не просто. У них  на родине, в Петрозаводске в это время — глубокая ночь.

Любовь Васильева, директор Театра кукол Республики Карелия, заслуженный работник культуры России: "Мы и в Курске этот спектакль играли и в Белгороде. Конечно, наш театр работает со всеми системами кукол Это и марионетки и тростевые куклы..."

А начинается «Федорино горе»  совсем не так, как в истории, знакомой нам  с детства! Действие  происходит  в начале прошлого  века, в заброшенном театре.  Там разворачивается  музыкальная  комедия и раскрывает замысел сказки Корнея Чуковского  по новому.

Вместо неряшливой бабы — эксцентричная дама Федора, которая  забросила свое хозяйство! И вещи плохой хозяйки — враз привлекают жуликов! Но пойманные с поличным воры — разыгрывают целое  представление, чтобы  доказать: предметы быта сбежали из дома сами!

Ваня Аксенов, зритель: "Книжку я такую знаю, а спектакль раньше не знал. И когда я его  пострел мне запомнились удивительные моменты. Особенно понравился счастливый конец, когда самовар пришел и сказал, что он  прощает Федру и все вокруг стали радоваться!"

Неряшливость Федоры — явно признак творческий! Поэтому главная героиня поет, танцует, работает, что называется, в живом плане, пытаясь совладать с мятежной посудой. И все удается, ведь  в зрительном зале — большая  поддержка, где все готовы прийти на помощь!  Такой и была задумка  режиссера Петра Васильева. Спектакль, театра кукол Республики Карелия, не о чудесном  превращении в чистюлю, а об умении прощать!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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