Уличное представление - в честь нового сезона в краевом театре кукол! Самых маленьких приморцев на его открытии встретят гости из Петрозаводска, в субботу, 29 сентября. Во Владивосток актёры из Республики Карелия привезли оригинальные постановки. Генеральную репетицию сказки «Федорино горе» увидели наши корреспонденты.

С трапа самолета и сразу на приморскую сцену! И вот, блестящее актерское исполнение во всю удивляет первых зрителей. Они то смеются до слез, то переживают и не догадываются, что репетиция артистам дается не просто. У них на родине, в Петрозаводске в это время — глубокая ночь.

Любовь Васильева, директор Театра кукол Республики Карелия, заслуженный работник культуры России: "Мы и в Курске этот спектакль играли и в Белгороде. Конечно, наш театр работает со всеми системами кукол Это и марионетки и тростевые куклы..."

А начинается «Федорино горе» совсем не так, как в истории, знакомой нам с детства! Действие происходит в начале прошлого века, в заброшенном театре. Там разворачивается музыкальная комедия и раскрывает замысел сказки Корнея Чуковского по новому.

Вместо неряшливой бабы — эксцентричная дама Федора, которая забросила свое хозяйство! И вещи плохой хозяйки — враз привлекают жуликов! Но пойманные с поличным воры — разыгрывают целое представление, чтобы доказать: предметы быта сбежали из дома сами!

Ваня Аксенов, зритель: "Книжку я такую знаю, а спектакль раньше не знал. И когда я его пострел мне запомнились удивительные моменты. Особенно понравился счастливый конец, когда самовар пришел и сказал, что он прощает Федру и все вокруг стали радоваться!"

Неряшливость Федоры — явно признак творческий! Поэтому главная героиня поет, танцует, работает, что называется, в живом плане, пытаясь совладать с мятежной посудой. И все удается, ведь в зрительном зале — большая поддержка, где все готовы прийти на помощь! Такой и была задумка режиссера Петра Васильева. Спектакль, театра кукол Республики Карелия, не о чудесном превращении в чистюлю, а об умении прощать!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]