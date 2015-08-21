Этой осенью за парты сели не только школьники и студенты, но и будущие водители трамваев. В депо на Борисенко объявили набор вагоновожатых.

Ольга Радюк, начальник отдела кадров: "Устройство трамвайного вагона. Это механика, пневматика, электрика. Потом вторая часть обучения."

В учебном классе первый общий сбор. Уже опытные пилоты стальных виражей и стрелок знакомятся с новичками и проверяют знания стажеров. Виталий управляет вагоном всего неделю, его коллега Анастасия - три месяца.

Виталий Паненко, водитель трамвая: "Мы жили в Хабаровске, мы жили над трамвайной линией и я никогда не пропускал трамваи, смотрел и как то так влюбился в них. Меня бабушка всегда возила только на трамваях".

Анастасия Зырянова, водитель трамвая: "Мой самый любимый вагон ЛМ-298, обожаю его. Мы сработались с этим вагоном. Он меня слушается, я его слушаюсь. У каждого вагона есть своя душа и мне предпочтителен именно ЛМ".

Эти двое вагоновожатых в депо самые молодые. К ним у старших коллег особое внимание.

Наталья Куликова, водитель трамвая: "Здесь я работаю с 93-го года. Они ко всему должны быть готовы. Стрессовая ситуация, дорога, люди. Бывают такие ситуации, когда надо применить все свое умение и знания, чтобы избежать ситуации такой."

Возможно, что кому-то учеба даваться будет нелегко. Но зато какие плюсы - более ранний выход на пенсию и даже комнаты в общежитии. Кроме того, похоже, в депо наконец-то дождались самого главного.

Павел Калинин, начальник трамвайного депо: "Сегодня у нас в городе 4 модели трамвая- Усть-Катавские две модели, Ленинградские и Рижские старые такие трамвайчики округлой формы. Но сразу хочу вам сказать, что у вас будет возможность поработать на новых трамваях. Владивосток пообещал приобрести новые трамваи и мы верим, что так оно и будет и с нетерпением ждем новый подвижной состав! И вот эти люди… 100% научат вас водить трамвай!"

Анастасия Зырянова, водитель трамвая: "Вообще самая моя такая мечта была быть водителем автобуса, но перемечталось именно в трамвай. Я живу рядом с линией, они постоянно ездят, грохочут у меня под ухом. Я вот и подумало-почему бы и нет!? Пришла, отучилась, понравилось и осталось. Это книга водителя трамвая. Чем я управляю и на какие вагоны меня могут пустить работать. Это красная книжка доступ к установке до 1000 вольт. Так как мы работаем с электричеством обязательно должна быть эта книга. Разряды, оценки квалификации, ее повышать надо постоянно."

Алексей Герман, водитель трамвая: "Работа должна приносить не только материальное удовлетворение, но и моральное. Романтики больше, железо уже на втором плане."

Сергей Молчанов, заместитель начальника трамвайного депо по эксплуатации: "Здесь стоит прибор, имитирующий подачу напряжения с провода на вагон. Это пульт управления трамвая. На приборной доске показаны все органы вагона."

Нарезать круги по территории депо будет каждый ученик. В руководстве компании уже скрестили пальцы на удачу. И очень надеются, что после обучения работать с пассажирами на линии эти водители уже будут на новых трамваях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]