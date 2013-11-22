Приморцы вернулись с финала чемпионата мира по тхэквондо из Аргентины.

Аргентина, Буэнос-Айрес, финал чемпионата мира по тхэквондо. В составе сборной России из 16 спортсменов- 12 приморцев. Первые медали уже в первый день первенства. За техническое исполнение.

Алексей Ким, тренер, обладатель черного пояса пятого дана, чемпион мира по тхэквондо: "Уже ни о чем не думаешь, когда ты должен выступать. Мы выдержанные спортсмены. Но много кто от радости победы плачет."

За большой победой и слезами радости борцы приморской федерации тхэквондо преодолели 24 тысячи километров. Из Владивостока в Москву, пересадка на Дубай, там стыковка на Рио-де-Жанейро и уже оттуда- в Буэнос Айрес. Перелет в 45 часов они выдержали. В Аргентине за них болели всем миром.

Дмитрий Лян, вице-президент краевой федерации тхэквондо, обладатель черного пояса 6 дана: "Я уже был на семи чемпионатах мира. Сам был их участником. Выступал за сборную России. Всегда казалось, что нас не очень-то любят. Но в это раз , когда спортсмены выступали, мы слышали как Канада, США и Австралия кричали- Россия, вперед! Это было приятно!"

От имени России приморцы взяли 14 медалей. Четыре золотых, семь серебряных и три бронзовых. Кроме того международный титул «Лучший спортсмен чемпионата среди юниоров» завоевал спортсмен из Находки.

Александр Гибало, обладатель черного пояса первого дана, чемпион мира по тхэквондо: "Это у меня золотая медаль, я победил, а это медаль за спарринги. Это второе место, в третьем я, к сожалению, проиграл. Это первые мои соревнования и я горжусь обеими медалями."

Более тысячи спортсменов из 30 стран мира. Теперь, на другой стороне планеты, в далекой Аргентине и не только там знают, что сильнейшие тхэквондисты 2018 года живут в Чугуевке, Уссурийске, Владивостоке и Находке. Причем некоторые из них еще совсем юные.

Владислав Пискун, обладатель красного пояса, чемпион мира по тхэквондо: "Первое место я получил за технические комплексы. В моей категории было 4 спортсмена- 2 аргентинца и один казах. Я сначала выиграл аргентинца а потом казаха. Второе место за спарринги и бои."

Команда из России была одной из самых малочисленных на чемпионате. Но они смогли обыграть известных в спортивном мире тхэквондо фаворитов.

Дмитрий Лян, вице-президент краевой федерации тхэквондо, обладатель черного пояса 6 дана: "Когда твои спортсмены выигрывают кричишь и слезы сложно сдержать! А потом когда в трансляции себя смотришь то выглядишь нелепо! Тренерская участь выводить своих спортсменов очень сложная."

Александр Гибало, обладатель черного пояса первого дана, чемпион мира по тхэквондо: "Желание все бросить иногда появляется. Когда трудности появляются, спорт это нелегко. Сложно и физически и морально. Я когда пришел в тхэквондо я месяц занимался и нормально все было. На второй месяц я хотел бросить. Меня родители грубо говоря затаскивали в машину и везли в зал заниматься. За это я им благодарен, иначе я бы и бросил это вид спорта. Получается 8 лет занимаюсь и достиг таких высот."

После чемпионата в Аргентине времени на отдых нет. Они вернулись в Приморье и продолжают упорные тренировки. В конце сентября бороться за медали будут в родных стенах. Во Владивостоке пройдут соревнования на Кубок острова Русский.

Кристина Ким, чемпион России по тхэквондо, кандидат в мастера спорта: "С детства занималась различным спортом и младший брат пошел на тхэквондо. Решила и меня затянуло. Девчонки больше чем парни любят драться. И бои у девушек всегда сложнее чем у парней. В нас больше агрессии выплескивается на даянгах. Это адреналин. Многие думают, что это не для девушек, но в нашей федерации нас много, черных поясов еще не очень, но молодое поколение затягивает. Мы все дружные и открытые."

Полторы тысячи спортсменов тренируются в краевой федерации тхэквондо. Приморская школа в стране сильнейшая. Борцы еще не отошли от впечатлений аргентинского чемпионата но уже думают о следующем, через два года.

Александр Гибало, обладатель черного пояса первого дана, чемпион мира по тхэквондо: "То что было в 18 году в нем и остается. У нас есть будущий чемпионат мира в 20 году и мы будем на него готовиться."

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]