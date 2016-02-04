Программа "Слово прокурору": профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных.

В этот раз в программе «Слово прокурору» темой обсуждения стало профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях. Гость студии заместитель приморского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Приморского края, юрист второго класса — Лубенец Александр Витальевич.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]