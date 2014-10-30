Ярким полосатым шествием отметил Владивосток День тигра. Веселое настроение создавали звонкие речёвки, обязательный грим на лицах, шары и по-настоящему летняя погода.

Владивосток вновь вышел на улицы города, чтобы порычать! И пожалуй, это самый колоритный и необычный праздник в стране. Для приморской столицы это самый рыжий день в году.

Владивостокский День Тигра отмечает совершеннолетие. В 18-ый раз тысячи горожан посвящают это ярко-рыжее шествие краснокнижной величественной кошке, ставшей символом города в 1883 году. 135 лет назад сам император Александр Третий своим указом поместил уссурийского тигра на герб Владивостока.

Карнавально-тигровое шествие по Океанскому проспекту скатилось на центральную площадь. А там- взрослые и дети объединяются в едином порыве- все любят тигров и стремятся защищать!

Маргарита Березкина, житель Владивостока: "Это уже как символ города, Празднуем больше не то, что бедные тигры и их надо защитить а то, что символ! Нравится веселиться!"

Елизавета Скалецкая, житель Владивостока: "На самом деле тигром стать очень легко, главное - рычать!"

По мнению авторитетных специалистов - тигроведов нашему амурскому тигру в приморской тайге живется хорошо. Их там уже более полутысячи.

Дмитрий Горшков, директор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы: "Россия взяла на себя обязательство к следующему году тигра, который будет в 2022 году, что тигров будет около 700. Это количество позволит мирно тигру существовать."

Сергей Арамилев, генеральный директор центра "Амурский Тигр": "Вьетнам и Мьянма, где тигр вообще полностью исчез - связанно с тем, что хозяина у леса нет и население использует его только как ресурс! У России эти ресурсы есть и слава Богу, что мы вовремя одумались и четко понимаем, что делать, чтобы природа и человек жили в гармонии."

Конкурсы, выставка спецтранспорта, который верно служит делу защиты природы и даже огромный летающий тигр взмыл над центральной площадью города. Подружиться с ним настоящее искусство.

Сергей Заикин, управляющий летающим тигром: "Воздушный тигр тоже с характером. Бывает и агрессивным и добрым!"

Для Владивостока День тигра это почти как второй день рождения. Пройти незамеченным он просто не может. Десятки тысяч горожан и многочисленных туристов в этот день ощущают себя настоящими тиграми и тигрицами. Красоте величественной и грациозной кошке все возрасты покорны!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]