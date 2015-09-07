«Вести: Приморье. События недели»: Встреча Олега Кожемяко и Андрея Тарасенко, Рассмотрение депутатами думы Владивостока бюджета краевого центра.
«Вести: Приморье. События недели» от 30 сентября 2018 года: Встреча Олега Кожемяко и Андрея Тарасенко, Рассмотрение депутатами думы Владивостока бюджета краевого центра.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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