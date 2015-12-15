Следить за успеваемостью школьника в режиме онлайн можно с помощью мобильного дневника

В бешеном ритме жизни у современных родителей нет возможности часто бывать в школе, общаться с учителями и узнавать об успехах своего ребенка. Мобильное приложение государственной информационной системы «Электронная школа Приморья» («Мобильный дневник ЭШПК») позволит быть всегда в курсе событий. Успеваемость, расписание занятий, домашние задания – это и многое другое теперь доступно даже самым занятым родителям.

Шаг 1. Регистрация на портале «Госуслуги»

Воспользоваться услугой можно, имея учетную запись на портале «Госуслуги». Эту учетную запись вы получаете, пройдя один раз процедуру регистрации.

Если вы еще не зарегистрированы на портале, сделать это можно в любом многофункциональном центре Приморского края (МФЦ, Мои документы), явившись туда с паспортом и СНИЛС.

Шаг 2. Создание учетной записи дневника системы «Электронная школа Приморья» (ЭШПК)

Для получения роли «ученик» для вашего ребенка и «родитель» для вас необходимо обратиться к

классному руководителю или ответственному по ЭШПК Вашей школы. Учителя, классные руководители или мастера самостоятельно запрашивают необходимую роль при регистрации.

При первом входе необходимо осуществить привязку учетной записи портала «Госуслуг» к учетной записи дневника. При последующем входе в личный кабинет ЭШПК необходимо вводить только логин и пароль вашей учетной записи портала «Госуслуги».

Шаг 3. Привязка учетной записи портала «Госуслуги» к учетной записи дневника

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Наберите в адресной строке браузера: dnevniki.shkolapk.ru. Чтобы попасть в личный кабинет электронного дневника Вам необходимо нажать на кнопку синего цвета с изображением руки. Введите логин и пароль вашей учетной записи портала «Госуслуги». В появившемся информационном окне, где просят подтвердить действия на dnevniki.shkolapk.ru нажмите кнопку «OK». Далее вы попадаете на страницу регистрации. Если у Вас уже есть логин и пароль от учетной записи дневника, необходимо выбрать «найти существующего пользователя». Логин и пароль ученика и родителя Вы можете уточнить ТОЛЬКО у ответственного по ЭШПК или классного руководителя. Останется два активных поля. Введите логин и пароль учетной записи дневника. Нажмите кнопку «Прикрепить».

Теперь учетная запись электронного дневника привязана к учетной записи портала «Госуслуг».

Шаг 4. Установите мобильное приложение ЭШПК

Мобильное приложение ЭШПК ДНЕВНИК можно скачать как на сайте dnevniki.shkolapk.ru, так и в AppStore или GooglePlay.

Работа с мобильным приложением дает возможность настройки уведомлений об изменениях в учебном расписании, новых оценках, домашнем задании, а также уведомлений о жизни класса и школы (отмена уроков, родительское собрание, проведение олимпиад по предметам). Кроме того, мобильное приложение позволяет настраивать напоминания, например напоминание о необходимости проверить домашнее задание с возможностью установки времени исполнения.

Приложение функционирует на современных мобильных операционных системах, обладает дружелюбным и удобным интерфейсом, реализует основные информационные сервисы электронных дневников.

Авторизуйтесь, используя логин и пароль учетной записи портала «Госуслуг».

Теперь вы можете в режиме онлайн отслеживать изменения в расписании ребенка, узнавать, какое домашнее задание задано, какие оценки получает ваш ребенок, все ли уроки он посещает и многое другое.

Преимущества:

- простая регистрация, которая не займет у вас много времени;

- возможность отслеживать и держать на контроле все основные события, происходящие в школьной жизни ребенка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]