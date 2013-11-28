В Приморье прошел молодежный профсоюзный форум. Видеорепортаж Сергея Станчика.
«Путь в будущее»! Под таким названием в Приморье прошел молодежный профсоюзный форум. Обучение прошли 120 молодых активистов со всего Дальнего Востока. О чем говорили на форуме и в чем его стратегическая задача, расскажут наши корреспонденты.
Они рисуют плакаты, играют на гитаре, поют. Но главное, получают актуальные знания. Лекции, мастер-классы, тренинги. Федерация профсоюзов Приморского края подготовила для молодых активистов интересную разнообразную обучающую программу.
Нина Зиновьева, заместитель председателя федерации профсоюза Приморского края: "Работа с молодежью - это работа на будущее организации. Задача этого форума научить их чему-то новому, интересному. Потому что, конечно же, задача любого форума подготовка будущих лидеров. Мы должны растить свою смену , поэтому мы и вкладываемся в это сегодня."
Программа составлена таким образом, чтобы задействовать каждого участника. Наряду с лекциями и семинарами прошла панельная дискуссия о роли молодежи в жизни профсоюза И, самое главное, делегаты подготовили и защитили проекты, по которым можно будет работать и привлекать в профсоюзы новых людей.
Тарасов Артем, член профсоюза (г. Хабаровск): "Как известно, одну веточку разломить легко а попробуйте разломить пучок. Намного сложнее! Чем больше молодежи вовлечено в профсоюзную деятельность, тем крепче структура."
Более 120 человек, со всего Дальнего Востока. Ребята из некоторых регионов признаются, порою только профсоюз и защищает их от произвола начальства.
Бориславна Лебедева, член профсоюза (г. Магадан): "Профсоюз — это наша поддержка, опора и сила. Потому что у нас работодатель не идет на уступки. Потому что мы хотим повыше зарплату, у нас зарплаты очень маленькие в Магадане."
Здесь собрались лучшие из лучших. На форум предприятия отправили самых достойных!
Юлия Бобровникова, член профсоюза (г. Арсеньев): "Команду мы набирали путем конкурса. Каждый участник должен был пройти три этапа. Далее мы выбрали самых лучших и они приехали сюда."
Кастинг продолжается! Среди участников отберут кандидатов, которые вскоре представят дальневосточный регион на Всероссийском молодежном профсоюзном форуме - «Стратегический резерв - 2018».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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