Газовики провели учения аварийно-спасательных подразделений в Приморье. Видеорепортаж Ольги Артемовой.
Спасти человека из-под завалов, оказать помощь при ударе током и вызволить пострадавшего из покореженного автомобиля - в Приморском поселке Баневурово сотрудники линейного производственного управления магистральных газопроводов «Газпром. Трансгаз. Томск» проверили готовность аварийно-спасательного формирования.
Под руководством командира спасатели оградили опасную зону, ликвидировали возгорание, оказали первую помощь пострадавшему. Доставили его на санитарный пост. На второй учебной точке организовали поисково - спасательные работы в завале.
Спасатели освобождают пострадавшего из - под действия электрического тока. Эвакуируют в безопасную зону, проводят реанимационные мероприятия. А на этой площадке человек потерял сознание от солнечного удара, находясь на высоте. С помощью альпинистского снаряжения эвакуируют пострадавшего с высоты. И оказывают первую помощь. А здесь мужчина зажат в собственном автомобиле. С помощью специальных средств разрезали дверь, деблокировали пострадавшего, эвакуировали его в безопасную зону с учетом травм: ушиб грудной клетки, рассечение мягких тканей головы, оказали первую помощь.
Юрий Захреб, начальник специального отдела «Газпром трансгаз Самара»: "Все мы смогли убедиться в том, что вы как обученные и аттестованные спасатели четко, со знанием дела правильно и умело выполняли все поставленные вами задачи по предназначению."
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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