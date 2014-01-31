Тихоокеанский государственный университет встречает свое 60-летие не только торжеством, благодарностью пациентов, но и рядом практических мероприятий. 5, 6 октября в университете состоится уже традиционная научно-практическая конференция, которая соберет сообщество офтальмологов и будет посвящена проблемам хирургического лечения глазных болезней. Международный стандарт технического оснащения, точность диагностических исследований и современные методики лечения подарят возможность увидеть окружающий мир во всех его красках и, главное, своими глазами.

Офтальмологическая конференция, проводимая преподавателями ТГМУ совместно со специалистами Приморского центра микрохирургии глаза является традиционной. Ее отличие от других — практическая направленность и база, которая используется для проведения подобного мероприятия.

Лидия Транковская, проректор ТГМУ: "Эта конференция будет интересна офтальмологам, работающим в различных направлениях лечения глазных болезней. Прежде всего практикующим специалистам."

Оснащение клинической базы позволит на конференции провести сложную уникальную операцию в режиме онлайн.

Владимир Кузнецов, проректор по Международной лечебной работе ТГМУ: "У всех участников конференции, а к нам приедут достаточно много гостей из Москвы, из Санкт — Петербурга, из центральной части России, в том числе наши зарубежные гости, наши партнеры из Китая будет возможность посмотреть это в отличном качестве с комментариями специалистов и с возможностью узнать что — то новое."

Клиника является клинической базой ТГМУ уже более трех лет, что позволяет университету получить возможности в подготовке современных специалистов. На базе центра проводятся теоретические и практические занятия для студентов и врачей, проходящих постдипломную подготовку.

Сергей Морозов, генеральный директор Приморского центра микрохирургии глаза, главный врач современной офтальмолоогии: "Формат работы нашей клиники, то техническое оснащение, которое мы имеем в плане диагностики в плане хирургии позволяет проводить нам операции различного уровня, различной сложности, у пациентов с различной патологией начиная от нуля и до бесконечности."

Получить дополнительную информацию и пройти регистрацию участника можно на сайте университета.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]