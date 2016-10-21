"Приморью - 80! Наша история": Оркестр МГУ им.Невельского этой осенью празднует юбилей.

Мы продолжаем знакомить телезрителей с проектом «Приморью — 80! Наша история». Это репортажи о людях, которые трудятся на благо родного края, развивают и обогащают его: учителя, ученые, спортсмены, деятели культуры. Сегодня мы расскажем об оркестре Морского государственного университета имени Невельского. Он, как и Приморье, этой осенью празднует юбилей.

Не совсем это мы привыкли слышать от оркестра в военно-морской форме. Эстрадная музыка на плацу с элементами дефиле — уникальное зрелище. И требует немало репетиций, чтобы добиться слаженности звучания и движений. В унисон играют трубачи, саксофонисты под грозный бой барабана. Но самый подвижный участник оркестра — художественный руководитель и дирижер Анатолий Якименко. Буквально не находит себе места и со всей отдачей руководит ровным строем музыкантов.

Анатолий Якименко — художественный руководитель, дирижер эстрадного оркестра МГУ им. адм. Г. И. Невельского: "Если говорить об уникальность нашего оркестра, в чем изюминка, это то, что мы превратились в эстрадно-духовой оркестр. Потому что, когда мы задумывали его в таком формате, мы делали его эстрадным, концертным, который сидит и играет стационарно. И мы поняли, что университету не нужен такой оркестр. А нужен мобильный: отыграли концертную программу, тут же встали в строй, встретили, например, министра транспорта."

В этом году оркестр празднует первый серьезный юбилей — 10 лет. За эти годы музыканты давно вышли за пределы университета. Дают сольные концерты в филармонии, встречают парусники и корабли, работают по заказу краевой администрации. Этим летом морской оркестр открыл телефестиваль «Человек и море». При чем не со сцены, а у дверей кинотеатра, окруженный толпой зрителей.

На плацу в военно-морской форме среди музыкантов и хрупкие девушки.

Софья Лосева — саксофонист оркестра МГУ им. адм. Г. И. Невельского: "В жизни у меня такого опыта не было. А тут мне пришлось выйти на плац, мне приходится исполнять плац-концерты. Интересно посмотреть, как происходит жизнь в университете, как идет подготовка курсантов, как идет жизнь творческого центра. Это интересная жизнь творческая."

Уже в октябре оркестр отметит десятилетие. Праздник проведут на сцене. Главный подарок музыкантам — овации публики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]