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Олег Кожемяко: в Приморском крае будут строить дамбы. Видеорепортаж Евгения Талова.

Олег Кожемяко посетил территории Приморья, которые пострадали от августовского наводнения. Руководитель региона побывал в Уссурийске, Михайловском и Октябрьском районах. Главной темой визита стало строительство дамб и водозащитных сооружений в муниципалитетах.

Больше 20 миллионов рублей уже выплатили пострадавшим от паводка жителям Уссурийского округа. В этом году в зоне затопления оказались почти 500 домов. Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Кожемяко пообщался с людьми, которые пытаются восстановить свои жилища.

Олег Кожемяко поручил краевому департаменту изыскать резервные стройматериалы, чтобы помочь пострадавшим уссурийцам. С главой округа Евгением Коржом обсудили причины ежегодного стихийного бедствия. Недостроенные дамбы в черте города не могут удержать реку в своем русле — на реконструкцию потребуются средства местного, краевого и федерального бюджетов.

Восстанавливать гидротехнические сооружения в центре Уссурийска начнут уже в следующем году. Тем временем из-за другой недостроенной дамбы третий год подряд заливает вода заливает жилые дома в Октябрьском районе. Здесь строительство прибрежных насыпей начали после прихода тайфуна Джуди, но впоследствии дамбу забросили.

Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: "Нужно сейчас подготовить примерно пред-ТЭО — свое хотя бы обоснование по строительству дамб. Примерно запросить по котировке стоимость километра этой дамбы. Чтобы в документе, который пойдет на федерацию, у нас были хотя бы предварительные расчеты."

Олег Кожемяко пояснил, что на основании собранных документов в Правительство России направят обращение с просьбой дать Приморью дополнительные финансовые средства. На сегодня в Октябрьском районе необходимо возвести четыре километра дамбы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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