Полиция проводит проверку по факту гибели туриста на горе Пидан. Группа из 10 человек в минувшие выходные поднималась на вершину, когда пожилому мужчине стало плохо. Спасательную операцию туристам пришлось организовывать самим. Подробности этой истории выясняла Виктория Шандыбина.

Трагедия развернулась на высоте почти 1200 метров, не на самой вершине. На нее 61-летний житель Находки успел добраться, но погиб, когда уже возвращался. По словам очевидцев, весь путь он прошел бодро и энергично, но внезапно потерял сознание.

В этот поход пожилой мужчина отправился с двумя сыновьями. Именно им и проходящим рядом туристам пришлось оказывать первую помощь. Из подручных средств они соорудили носилки, затем, рискуя собственной жизнью, спускали тело к подножью, по огромным курумникам. По словам очевидцев, они сразу же обратились по номеру 112 и в другие спасательные службы.

Андрей Клочков, очевидец: "У нас у всех была мысль о том, что может быть, к нам сюда есть какой-то вариант прислать вертолет. От тех же служб МЧС, что бы эвакуировать этого мужчину. Потому что была надежда, что ему окажут помощь и.. с ним будет все в порядке., но нам сказали не ждите."

В пресс-службе МЧС нам сообщили, что вызов находкинским спасателям поступил в 18:51 29 сентября. И через 25 минут отряд из четырех человек выехал на место происшествия. И только к трем часам ночи они поднялись на вершину. В службе считают, что сделали все возможное.

Это уже не первый трагический случай в этом туристическом сезоне. Летом, при восхождение на гору Ко в Хабаровском крае так же погиб пожилой турист из Приморья, а его брат бесследно пропал. Сотрудники МЧС считают, чтобы избежать трагедии, нужно изучать тщательно маршрут и сообщать о своих планах в службы спасения. Впрочем, изучением обстоятельств трагедии на Пидане уже занимаются в полиции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]