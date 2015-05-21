От древнеримской скульптуры до современной фотографии. Во Владивостоке начались Дни Эрмитажа. Третий год подряд главный музей страны отправляет к берегам Тихого океана десант искусствоведов и реставраторов. События разворачиваются в залах Приморской картинной галереи, при активной поддержке краевой администрации.

Волшебной силой искусства и современных технологий с улицы Алеутской во Владивостоке мы попадаем на Дворцовую Набережную Санкт-Петербурга. Виртуальная экскурсия ведет в зал Юпитера в Эрмитаже и позволяет в подробностях рассмотреть древние скульптуры — с разных ракурсов и даже с потолка!

Дмитрий Буданов, куратор виртуальных проектов Государственного Эрмитажа: "Не каждый человек может позволить себе приехать в Санкт-Петербург, в Государственный Эрмитаж. Но есть такая уникальная возможность, поэтому каждый желающий приходите сюда, в Дни Эрмитажа, с 1 по 7 октября включительно."

Вход на все мероприятия Дней Эрмитажа в Парадном зале Приморской картинной галереи — свободный. Новая выставка объединила классические полотна и современную фотографию. Это Молодежный центр Эрмитажа представляет свои оригинальные проекты.

Екатерина Бычкова, искусствовед, методист Молодежного центра Государственного Эрмитажа: "Это изображение — отличная иллюстрация всему этому. Молодой человек говорит музею, как музей может поменяться и вырасти или опуститься до нас с вами. Чтобы мы ушли из музея не с каким-то осознанием, что мы не доросли до музея.. Музей может вам очень много дать, а вы очень много дать музею."

Светлана Руснак, зам. директора Приморской государственной картинной галереи: "Мы приглашаем всех людей на мастер-классы. Мы очень надеемся, что наши фотографы включатся в такую игру, в предлагаемую школу."

Проект «Интерпретация» - о том, как молодежь воспринимает старинное искусство — вплоть до того, чтобы самой одеть голландский кружевной воротник и почувствовать персонаж семнадцатого века.

Игорь Лебедев, руководитель секции «Творческая фотография» Молодежного центра Государственного Эрмитажа: "Эмоциональное такое состояние формируется, и человек переживает этот образ. А фотография лишь инструмент запечатления."

Перенять драгоценный опыт петербургских коллег во Владивосток приехали реставраторы со всего Дальнего Востока. Благодаря поддержке краевой администрации Приморская галерея пригласила их за свой счет. Кинопоказы, лекции, дискуссии пройдут в здании на Алеутской. А на Светланской будущий Центр «Эрмитаж-Владивосток» — по-прежнему в ожидании ремонта.

Алена Даценко, директор Приморской государственной картинной галереи: "Создан проект давно уже, прошел экспертизу, требуется только начать эти работы, которые могут продлиться от года до двух лет. Будем надеяться, что все будет складываться в лучшую сторону, и мы всячески будем работать в этом направлении."

4 октября из здания по адресу Светланская 38/40 пройдет он-лайн трансляция, которую на страничке Государственного Эрмитажа ВКонтакте сможет увидеть вся страна.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]