Приморская осень всё настойчивее заявляет о себе, напоминая что наступило время утепляться! Всех, кто еще не успел подготовиться к первым холодам ждут в спорткомплексе Динамо. Ярмарка курток по единой цене продлила свою работу на несколько дней.

Как бы ни хотелось задержать в Приморье «бабье лето», дыхание глубокой осени не остановить. Капризное время года напоминает о себе дождями и первыми заморозками. Самое время подобрать одежду, без которой не обойтись - не продуваемую ветром и сберегающую тепло.

Евгения Хомченко, покупатель: "Очень удобная, облегченная куртка. Длинна меня устраивает, модель — современная. Мы специально с подругой сюда приехали из города Артема."

А выбрать есть из чего, тем более, что по просьбам горожан Ярмарка демисезонных и зимних курток во Владивостоке, продлевает свою работу до 7 октября.

Кристина Ария , продавец-консультант: "На все демисезонные куртки у нас фиксированная цена 3500, на зимнюю коллекцию 4500."

Здесь - яркие ветровки, куртки, теплые пальто и пуховики фабричного качества. Современные модели с капюшонами, большим количеством карманов и передовым наполнителем - то что нужно для непредсказуемой приморской погоды! Уютные, непромокаемые вещи по доступной, фиксированной цене прослужат вам долго. А для людей экономных есть дополнительная скидка — 50% на куртки из коллекции прошлого сезона. Выбирать и примерять обновки можно ежедневно, на втором этаже спорткомплекса «Динамо».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]