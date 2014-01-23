«Вести: Приморье. Интервью»: Ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий в крае и помощь, которая оказывается приморцам

В студии Директор департамента труда и социального развития по Приморскому краю Лилия Лавреньева и Директор департамента сельского хозяйства по Приморскому краю Андрей Бронц. Беседа о ликвидации последствий неблагоприятной погоды в крае и попмощи, которая оказывается приморцам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]