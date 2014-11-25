Приморцы собирают средства на лечение маленького Коли

ГТРК «Владивосток» совместно с «Русфондом» продолжает социальный проект в помощь тяжелобольным детям Приморья. Внести свой вклад на лечение нуждающихся можно, отправив СМС со словом «ДЕТИ» на номер 5542 или перечислить деньги через сайт РУСФОНД.РУ. Стоимость сообщения 75 рублей. Сейчас ваша поддержка требуется 7-летнему Коле Никифорову из приморского села Барано-Оренбургское.

Из-за врожденной расщелины твердого и мягкого неба у Коли Никифорова наблюдается задержка психического и речевого развития. Семилетний мальчик не умеет говорить, издает лишь бессвязные звуки. Без исправления челюстно-лицевой патологии и развития речи, Коля не смог пойти в первый класс. Ситуацию могла исправить операция, которую нужно было сделать не позднее 8 месяцев со дня рождения. Сейчас же, кроме проблем с речью, существует риск попадания пищи и жидкости изо рта в нос, есть проблемы с воспалением среднего уха, а это отражается на снижении слуха. Но лечением мальчика заниматься было некому. Коля из неблагополучной многодетной семьи. И сейчас поддержку для него ищут специалисты социально-реабилитационного центра.

Маргарита Заводнова, специалист по социальной работе «Октябрьского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних»: "Мама не смогла заниматься ребенком. Поэтому она к нам обратилась в этом году, но она обращалась еще и в прошлом году. У Коли даже не было инвалидности. Мы помогли с оформлением инвалидности. Но потом мама вынуждена была его забрать, потому что срок реабилитации закончился. Она пообещала, что сама будет с ним заниматься, на операцию его положит. Но этого не случилось."

На лечение Коли требуется чуть более ста тысяч рублей. Чтобы помочь, нужно отправить смс со словом ДЕТИ на короткий номер 5542.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]