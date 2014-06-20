Сегодня в бухте «Золотой Рог» пришвартовался филиппинский корабль-док. Это ответный визит юго-восточных моряков. Отряд Тихоокеанского флота посетил Манилу еще в прошлом году. Тогда же стороны договорились укреплять военно-техническое сотрудничество.

Хлебом-солью, да под звуки 2-х гимнов. Так встретили филиппинский док на 33-ем причале Владивостока. Приморская столица — самая холодная точка, где успели побывать теплолюбивые моряки. Хотя, непогоду ощутили лишь во время швартовки и-то ненадолго. Ощущение значимости момента взяло верх.

Флоранте Нарола Гагуа, командир оперативного соединения ВМС Филиппин: "Прибытие филиппинского флота в Россию означает укрепление международных связей наших государств, развитие двустороннего сотрудничества. Для каждого члена экипажа огромная честь быть здесь. Это не простой визит, это историческое событие."

В первый официальный визит отправили самую крупную и самую современную единицу ВМС Филиппин за всю их историю. Десантный корабль-док «Тарлак» 123 метра, его водоизмещение 7 тысяч тонн и он автоматизирован на 85%.

На воду корабль спустили 2 года назад. Два мощных двигателя позволяют развить скорость до 16-ти узлов, это почти 30 километров в час. Полетная палуба имеет две взлетно-посадочные площадки, а один вертолет входит в комплектацию судна. На этом доке, как и на всем военно-морском флоте Филиппин, не действует поговорка, мол женщина на корабле к беде.

Эдвард Паблико, офицер корабля: "На нашем военно-морском флоте женщины занимают должности офицеров обеспечения, медицинского обеспечения. Более того, женщина легко может стать командиром корабля."

Визит доброй воли рассчитан на 6 дней. Мериться военной подготовкой не будут, а вот спортивной - в планах. Плюс к этому официальные встречи, экскурсии по судам и знакомство с достопримечательностями Владивостока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]