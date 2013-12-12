В этом году только во Владивостоке 39.000 человек предпочли оформить транспорт через личный кабинет на Интернет-ресурсе. Как электронная услуга экономит время и деньги приморцев, расскажем далее.

У Алексея Колясова - автодень. Ставит на учёт машину и меняет права. Уверен, успеет всё. Ведь выбрал электронный формат, через портал Госуслуги. Итог: полная процедура в ГАИ - чуть больше часа. По времени особенно впечатляет, если есть с чем сравнить.

Алексей Колясов, автовладелец: "Помню времена, когда мы с вечера приходили, в листик записывались. А на утро он терялся и все по-новой нужно было делать. Сейчас, конечно, намного легче."

С электронным сервисом Госавтоинспекция края работает третий год.

Через Госуслуги можно зарегистрировать авто; получить, заменить права и даже оформить международное водительское удостоверение. Плюс, который уже оценили приморцы: заявитель сам выбирает день, час и подразделение. Экономится не только время, но и деньги. Заявка через портал даёт 30% скидку на оплату госпошлины.

Светлана Постемская, старший госинспектор БДД отделения № 1 г. Владивостока: "По Сравнению с 2016-ым, число обращающихся через Госуслуги выросло. В 2016 – это 5%. В 2017 – 27%. В настоящее время - 80% таких горожан."

В отделении Владивостока – 18 окон. 4 раза в неделю они открыты для электронных заявок. Ежедневно не менее 350-ти человек. Очередь расписана на каждые 15-ть минут. Но поток идёт равномерно. В крае с порталом Госуслуги работают 11-ть регистрационных пунктов ГАИ. Один из них – выездной, в Кавалерово. И во всех доля электронных услуг растёт.

Никита Рябученко, старший госинспектор ГИБДД, капитан полиции: "Граждане, которые не имеют личного кабинета не портале, могут обратиться к нам. Мы можем максимально быстро подтвердить учетную запись, создать или восстановить."

Зарегистрироваться на портале можно также самостоятельно либо в ближайшем отделении МФЦ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]