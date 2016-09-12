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В Арсеньеве состоялся Первый Молодежный Форум машиностроителей города. Видеорепортаж Елены Штылиной.

Мероприятие приурочили к их профессиональному празднику. Два дня специалисты градообразующих предприятий города – авиакомпании «Прогресс» холдинга «Вертолёты России» и завода «Аскольд», студенты технических ВУЗов и колледжей участвовали в тренингах, мастер-классах, спортивных и интеллектуальных играх. С нынешними и будущими инженерами и конструкторами встретились и наши корреспонденты.

К машиностроению в Арсеньеве приобщают со школьной скамьи, ведь на градообразующих предприятиях «Прогресс» и «Аскольд» работает каждый пятый житель. Здесь о подрастающей смене заботятся и говорят, как в песне: «молодым - везде у нас дорога!» 

Юрий  Денисенко, управляющий директор ААК «Прогресс»: "Чтобы наша продукция, наши технологии были самыми конкурентоспособными и самыми передовыми."

А чтобы арсеньевцы еще активнее  интересовалась инженерными и техническими специальностями, с этого года решили проводить  Молодежный Форум Машиностроителей. На 2 дня база отдыха «Салют» стала площадкой образовательной.

Елена Уточкина, директор учебно, методического центра: "На форуме ребята познакомятся с молодыми специалистами, студентами — магистрантами, которые работают на предприятии и решают инженерные задачи."

После церемонии открытия начинается самое интересное: во время тренингов, спортивных и интеллектуальных игр ребята учатся работать в команде и принимать верные решения. А участники технической площадки форума разработали и представили на суд экспертной комиссии свои авторские проекты! Победители получили грамоты и призы за первый  «полет» инженерной мысли!

Алексей Тюрин, начальник отдела по связям с общественностью и молодёжной политике ААК «Прогресс»: "Были очень интересные, достойные проекты. И если дальше продолжить над ними работать, очень скоро мы можем увидеть их реализованными в жизни!"

Сегодня для выпускников города очевидно — локомотивом  развития экономики края стало машиностроение, а, значит, Союз Машиностроителей России скоро пополнится новыми кадрами.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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