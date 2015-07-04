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В России стартовала первая электронная перепись населения. Видеорепортаж Виктории Сарады.

Сбор данных пройдет в 2 этапа. До 10 октября любой житель России сможет  самостоятельно заполнить электронный переписной лист. Традиционный, поквартирный обход стартует уже с 16-го октября.

Всероссийская перепись через интернет  - настоящая революция  в российской статистике. Сбор данных через сеть  впервые используется в нашей стране. В пробной версии примут участие более полумиллиона человек. Второй этап узко направлен на 10 отдельных регионов. Приморья среди них нет, есть  два дальневосточных - Якутия и Камчатка. Статистики специально выбрали самые труднодоступные места, для того, чтобы опробовать все нюансы масштабной кампании.

Ирина Гаевая, руководитель территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия): "Там есть и островные территории, кроме того он, как и вся республика представлен городским и сельским населением. Там многонациональное население. Опробовав и проведя перепись на территории Хангаласского района, мы все подходы к переписи 20-го года на территории Республики Саха опробуем на этом населенном пункте."

Владивосток, как и всё Приморье участвует во Всероссийском электронном этапе переписи. До 10-го октября самостоятельно внести данные о себе  может любой житель края.

Екатерина Маликова, начальник отдела статистики населения и здравоохранения: "Интернет-перепись проводится для оценки готовности населения поучаствовать в онлайн-опросе, поэтому в первую очередь мы рассчитываем на продвинутую молодежь, которая использует все эти гаджеты. Тем более на портал «Госуслуги» можно выйти на мобильных приложениях на телефонах."

Главные  условия онлайн переписи — наличие учетной записи на портале государственных услуг и компьютер, планшет или мобильный телефон.

Итак, первым делом заходим на сайт, регистрируемся и подтверждаем личность. В разделе  «паспорта, регистрации, визы» выбираем «участие в переписи населения». Заполняем анкету, отправляем переписные листы. 

Онлайн вопросы полностью повторяют бумажную анкету. В большей степени статистику интересуют жилищные условия россиян. Например, сколько комнат в вашей квартире и есть в ней водопровод.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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