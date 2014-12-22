Насколько тонкое дело, Восток, разбирались сегодня художники- реставраторы. На эрмитажном мастер-классе по восточной живописи, в главном здании Приморской картинной галереи на Алеутской, старались не давить, не тереть, не подставляться под резаки. Чему научились, какие секреты увезут с собой в дальневосточные регионы — расскажет Ольга Катренко. А мы напомним, Дни Эрмитажа проходят во Владивостоке до 7 октября.

Столешница на всю мастерскую. И, вместо полотна, на ней бумага, карандаши, ножи, резинки — полный комплект для работы с восточной живописью. Плюс — плитка и котелок, в котором варят клей.

И чисто географически должно быть знакомо таким мастерам, как Евгений Босак из Владивостока. Однако же, представители дальневосточных музеев искусств, формировавшихся из собраний московских и ленинградских в 30-е годы, гораздо больше знают и умеют в области масляной живописи. Приморцам особенно важна практика: спасать надо редчайшую реликвию.

Анна Колмыкова, художник-реставратор масляной живописи Приморской картинной галереи: "Только Елена Григорьевна увидела альбом и поняла, что с ним делать."

Памятник, так профессионалы называют любое произведение искусства, даже миниатюру. А в альбоме, с портретом автора на обложке, таких минимум сотня. Выполнены рисунки на тетрапанаксе. Это не бумага, а сердцевина растений. Восстановить сложно, сохранить возможно, чтобы увидели следующие поколения.

Елена Шишкова, заведующая лабораторией научной реставрации восточной живописи Эрмитажа, г. Санкт-Петербург: "Уже этой живописи, начиная с 20-го века, не выполняли, она была вытеснена фотографией, так же как миниатюра на косточке..Появилась фотография, вот он вам прогресс. Так что прогресс захлестывает."

Но прогрессивные хитрости реставратору бывают очень полезны. Губка из полиуретана способна мягко, без абразива, выровнять графические листы. Спонж одной косметической фирмы — идеален для работы с клеем. Он как раз сварился.

Татьяна Маневич, художник-реставратор Дальневосточного художественного музея, г. Хабаровск: "У китайских реставраторов и постановка ног отработана веками."

Вместе они пройдут весь цикл консервации и, быть может, восполнят некие живописные утраты. Термины-то реставрационные, но смысл понятен всем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]