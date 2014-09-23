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Тайфун "Конг-рей" стремительно набирает силы. Аудио-комментарий метеоэксперта.

Тайфун

28 сентября 2018 года в Тихом океане зародился очередной тропический циклон. Молодой вихрь активно развивался и 29 сентября усилился до категории тропический шторм. 30 сентября вихрь уже превратился в жестокий тропический шторм. 2 октября ттропический шторм "Конг-рей" достиг своего максимального развития. С подробностями пресс-секретарь «Примгидромета» - Виктор Чулков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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