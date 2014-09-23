Тайфун "Конг-рей" стремительно набирает силы. Аудио-комментарий метеоэксперта.
28 сентября 2018 года в Тихом океане зародился очередной тропический циклон. Молодой вихрь активно развивался и 29 сентября усилился до категории тропический шторм. 30 сентября вихрь уже превратился в жестокий тропический шторм. 2 октября ттропический шторм "Конг-рей" достиг своего максимального развития. С подробностями пресс-секретарь «Примгидромета» - Виктор Чулков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.09.2018 Тайфун "Конг-рей" обрушится на Приморье, но... это не точно
-
17.08.2018 Угроза мощного тайфуна назревает на Дальнем Востоке России (карта погоды)
-
14.08.2018 Угрожают ли Приморью тропические штормы, «гуляющие» в Тихом океане
-
19.07.2018 В сторону японских островов Рюкю движется новый тропический шторм
-
03.07.2017 Синоптики решают, угрожает ли Приморью тропический шторм Nanmadol?
-
23.09.2014 К южным районам Японии приближается тайфун «Фонг-Вонг»
Добавить комментарий