Как зарегистрировать автомобиль через портал «Госуслуги»?

Приобретение автомобиля – большое событие в жизни каждого. Но часто эта радость омрачается необходимостью пройти процедуру регистрации транспортного средства. Обычно это долго и нервно. Однако на то и создан портал «Госуслуги», чтобы помогать решать проблемы. Теперь зарегистрировать транспортное средство – быстро и просто. О том, как это сделать – в нашем материале.

Шаг 1. Регистрация на портале «Госуслуги»

Воспользоваться услугой можно, зайдя в личный кабинет на портале «Госуслуги» под своей учетной записью. Учетную запись вы получаете, пройдя один раз процедуру регистрации.

Если вы еще не зарегистрированы на портале, сделать это можно в любом многофункциональном центре Приморского края (МФЦ, Мои документы), явившись туда с паспортом и СНИЛС.

Шаг 2. Подача заявки

В меню «Услуги» выберите категорию услуг «Транспорт и вождение» кликните на услугу «Регистрация транспортного средства» и выберите соответствующую подуслугу.

Заполните заявление в электронном виде, внеся в него данные следующих документов:

паспорта гражданина РФ;

нотариально заверенной доверенности (для доверенных представителей);

паспорта транспортного средства;

документа, удостоверяющего право собственности на автомототранспортное средство и(или) прицеп либо на номерной агрегат;

страхового полиса ОСАГО.

Если ваше транспортное средство уже зарегистрировано, то понадобятся данные регистрационного документа или технического паспорта автомототранспортного средства или прицепа (СТС).

В случае оформления документов на транспортное средство при изменении данных транспортного средства, а также при получении СТС, ПТС или регистрационных знаков взамен утраченных или непригодных для использования, необходимо будет внести данные свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства.

В случае снятия с регистрационного учета автомототранспортного средства страховой полис ОСАГО не требуется. При этом вам нужно будет распечатать заявление для того, чтобы принести его с собой в день снятия ТС с регистрационного учета.

В случае снятия с регистрационного учета в связи с утилизацией вам необходимо будет принести свидетельство об утилизации, подтверждающее факт уничтожения транспортного средства и его государственные регистрационные знаки.

Если снятие с регистрационного учета связано с вывозом автомототранспортного средства за пределы Российской Федерации на постоянное пребывание, то потребуются государственные регистрационные знаки снимаемого с учета ТС.

Шаг 3. Запись на прием в Госавтоинспекцию

Выберите из предложенного списка удобное вам подразделение Госавтоинспекции, дату и время его посещения.

Шаг 4. Отправка заявления и оплата госпошлины

После рассмотрения вашего заявления в Личный кабинет на Госуслугах придет уведомление о возможности оплаты на портале. Если вы совершите оплату на портале безналичным способом - получите скидку 30%. Во всех остальных случаях оплата производится полностью.

В случае снятия с регистрационного учета в связи с утилизацией госпошлина не предусматривается.

Шаг 5. Подготовка документов и визит в выбранное подразделение Госавтоинспекции

Возьмите с собой распечатанный заполненный бланк заявления, оригиналы документов, указанных в заявлении. Вы можете пройти осмотр транспортного средства на соответствие указанным данным на специальной смотровой площадке подразделения Госавтоинспекции заранее, до подачи документов по предварительной записи. В этом случае документы предоставляются с заявлением, уже содержащим отметки сотрудника, проводившего осмотр ТС. Позаботьтесь о том, чтобы ваше ТС было чистым, чтобы потом не терять время в поисках автомойки.

В случае снятия с регистрационного учета не вставайте в общую очередь – найдите себя в списке тех, кто оформлял документы через портал Госуслуг. Вам уже присвоен порядковый номер.

Получите необходимые документы.

Преимущества:

- экономия времени;

- скидка 30% на госпошлины: за выдачу регистрационных знаков 1400 рублей (вместо 2000), за выдачу регистрационных знаков на мототранспортные средства и прицепы – 1050 рублей (вместо 1500 рублей), за выдачу свидетельства о регистрации ТС – 350 рублей (вместо 500), за внесение изменений в выданный ранее паспорт ТС – 245 рублей (вместо 350), за выдачу паспорта ТС – 560 рублей (вместо 800), за выдачу свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность – 560 рублей (вместо 800), за выдачу регистрационных знаков «Транзит» на автотранспортные средства – 1120 рублей (вместо 1600), за выдачу регистрационных знаков «Транзит» на мототранспортные средства и прицепы – 560 рублей (вместо 800).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]