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ТВ Рейтинги: с 24 по 28 сентября 2018

Mediascope, проект TV Index. Топ средних  показателей местных новостных выпусков  (хронометраж не менее 4 минут, без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 24-28 сентября 2018 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хронометраж Доля Рейтинг Число выходов
1 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 21:43 0:15 13,8 5,1 5
2 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 18:39 0:15 9,7 2 6
3 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 12:39 0:15 13,4 1,3 5
4 РЕН ТВ РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:29 6,1 1,3 5
5 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 15:39 0:15 7,6 1,1 5
6 РЕН ТВ Новости. (12:30) 12:30 0:26 5,4 0,5 5
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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