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Заменить или получить водительские права легко через портал «Госуслуги»

Заменить или получить водительские права легко через портал «Госуслуги»

Личный автотранспорт сегодня становится неотъемлемой частью жизни многих из нас. Для того, чтобы законно им пользоваться, необходимо получить водительское удостоверение, а при определенных обстоятельствах произвести его замену. О том, как это сделать быстро и без лишних нервов – в нашем материале.

Шаг 1. Регистрация на портале «Госуслуги»

Воспользоваться услугой можно, зайдя в личный кабинет на портале «Госуслуги» под своей учетной записью. Учетную запись вы получаете, пройдя один раз процедуру регистрации.

Если вы еще не зарегистрированы на портале, сделать это можно в любом многофункциональном центре Приморского края (МФЦ, Мои документы), явившись туда с паспортом и СНИЛС.

Шаг 2. Получение справки о прохождении медкомиссии по форме № 003-В/у

В меню «Услуги» выберите категорию услуг «Транспорт и вождение» кликните на услугу «Водительское удостоверение» и выберите соответствующую подуслугу.

Прежде, чем заполнять форму заявления, вам необходимо пройти медкомиссию и получить справку о ее прохождении по форме № 003-В/у.

Ознакомиться с порядком проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) можно в приложении 1 к Приказу Минздрава России от 15.06.2015 N 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств».

Шаг 3. Заполнение и отправка заявления

Заполните форму заявления, указав в нем данные следующих документов:

  • паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность;
  • документа о прохождении обучения;
  • справки о прохождении медкомиссии.

Если вы подаете заявление на получение международного водительского удостоверения или на замену водительского удостоверения при смене личных данных, утрате или непригодности, то вам понадобится только национальное водительское удостоверение и паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность.

Если вы подаете заявление на получение российского национального водительского удостоверения в обмен на иностранное национальное водительское удостоверение, то заполнять электронное заявление не требуется – просто запишитесь на прием в Госавтоинспекцию.

Перед отправкой заявления вы сможете записаться на прием в Госавтоинспекцию — выбрать подходящее подразделение, дату и время посещения.

Шаг 4. Оплата госпошлины

После отправки заявления, вы получите уведомление, что можете оплатить госпошлину через портал Госуслуг. При электронной подаче заявления и безналичной оплате госпошлины через Госуслуги, предоставляется скидка 30%.

Шаг 5. Посещение Госавтоинспекции

Посетите подразделение Госавтоинспекции в дату и время, выбранные при отправке электронного заявления. Принесите оригиналы документов, которые вы указали в заявлении. Если вы получаете международное водительское удостоверение, в пакете документов должна быть фотография 35 x 45 мм (в цветном или черно-белом варианте, на матовой фотобумаге). Не опаздывайте к назначенному времени, чтобы не пропустить свою очередь.

Если вы получаете водительское удостоверение впервые, распечатайте электронный билет, подтверждающий вашу запись на прием, и возьмите с собой.

Сотрудник подразделения Госавтоинспекции проверит данные документов, сфотографирует вас и выдаст водительское удостоверение. Обычно эта процедура занимает не более часа.

 

Преимущества:

- экономия времени;

- скидка 30%: 1400 рублей (вместо 2000) при получении водительских прав впервые, а также при замене, 1120 рублей (вместо 1600) при получении международного водительского удостоверения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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