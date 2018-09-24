Заменить или получить водительские права легко через портал «Госуслуги»

Личный автотранспорт сегодня становится неотъемлемой частью жизни многих из нас. Для того, чтобы законно им пользоваться, необходимо получить водительское удостоверение, а при определенных обстоятельствах произвести его замену. О том, как это сделать быстро и без лишних нервов – в нашем материале.

Шаг 1. Регистрация на портале «Госуслуги»

Воспользоваться услугой можно, зайдя в личный кабинет на портале «Госуслуги» под своей учетной записью. Учетную запись вы получаете, пройдя один раз процедуру регистрации.

Если вы еще не зарегистрированы на портале, сделать это можно в любом многофункциональном центре Приморского края (МФЦ, Мои документы), явившись туда с паспортом и СНИЛС.

Шаг 2. Получение справки о прохождении медкомиссии по форме № 003-В/у

В меню «Услуги» выберите категорию услуг «Транспорт и вождение» кликните на услугу «Водительское удостоверение» и выберите соответствующую подуслугу.

Прежде, чем заполнять форму заявления, вам необходимо пройти медкомиссию и получить справку о ее прохождении по форме № 003-В/у.

Ознакомиться с порядком проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) можно в приложении 1 к Приказу Минздрава России от 15.06.2015 N 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств».

Шаг 3. Заполнение и отправка заявления

Заполните форму заявления, указав в нем данные следующих документов:

паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность;

документа о прохождении обучения;

справки о прохождении медкомиссии.

Если вы подаете заявление на получение международного водительского удостоверения или на замену водительского удостоверения при смене личных данных, утрате или непригодности, то вам понадобится только национальное водительское удостоверение и паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность.

Если вы подаете заявление на получение российского национального водительского удостоверения в обмен на иностранное национальное водительское удостоверение, то заполнять электронное заявление не требуется – просто запишитесь на прием в Госавтоинспекцию.

Перед отправкой заявления вы сможете записаться на прием в Госавтоинспекцию — выбрать подходящее подразделение, дату и время посещения.

Шаг 4. Оплата госпошлины

После отправки заявления, вы получите уведомление, что можете оплатить госпошлину через портал Госуслуг. При электронной подаче заявления и безналичной оплате госпошлины через Госуслуги, предоставляется скидка 30%.

Шаг 5. Посещение Госавтоинспекции

Посетите подразделение Госавтоинспекции в дату и время, выбранные при отправке электронного заявления. Принесите оригиналы документов, которые вы указали в заявлении. Если вы получаете международное водительское удостоверение, в пакете документов должна быть фотография 35 x 45 мм (в цветном или черно-белом варианте, на матовой фотобумаге). Не опаздывайте к назначенному времени, чтобы не пропустить свою очередь.

Если вы получаете водительское удостоверение впервые, распечатайте электронный билет, подтверждающий вашу запись на прием, и возьмите с собой.

Сотрудник подразделения Госавтоинспекции проверит данные документов, сфотографирует вас и выдаст водительское удостоверение. Обычно эта процедура занимает не более часа.

Преимущества:

- экономия времени;

- скидка 30%: 1400 рублей (вместо 2000) при получении водительских прав впервые, а также при замене, 1120 рублей (вместо 1600) при получении международного водительского удостоверения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]