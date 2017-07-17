К сведению участников повторных выборов губернатора Приморского края

Филиал федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Владивосток" (ГТРК «Владивосток») объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в период с 26 ноября 2018 года до ноля часов по местному времени 15 декабря 2018 года при проведении повторных выборов Губернатора Приморского края.

Сведения о размере и оплате эфирного времени - ЗДЕСЬ

В региональном эфире общероссийских телевизионных каналов вещания - электронных средств массовой информации - телеканалов: "Телеканал "Россия" (Россия-1) и "Российский Информационный Канал "Россия-24" (Россия-24) с распространением на территории Приморского края.

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из:

- CD или DVD - дисков с записью материалов (оригинал);

- CD или DVD - дисков с записью материалов (копия);

- Аннотаций.

Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:

Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002г. Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций; а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.

Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске (компакт-диск) в формате файла AVI или MOV, в системе PAL DV со сведенным звуком с потоком 16 бит/48кГц стерео.

Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть маркировка (“лейбл”) со следующими данными:

- название и краткое содержание материалов;

- кому принадлежит видеоролик (зарегистрированного кандидата);

- количество видеороликов (файлов);

- название каждого видеороликов и его хронометраж;

- общий хронометраж;

- дата выхода в эфир;

- надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;

- надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;

Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений.

Не допускается использование CD-RW и DVD-RW дисков.

Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.

К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем менее 5 секунд.

В региональном эфире общероссийских каналов радиовещания - электронных средств массовой информации - радиоканалы: "Радио России" с распространением на территории Приморского края, "Вести ФM" и «Маяк» с распространением на территории Владивостокского городского округа.

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из:

- CD-дисков с записью материалов (оригинал);

- CD-дисков с записью материалов (копия);

- Аннотаций.

Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:

Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ – 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание, а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.

Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске (компакт-диск) в формате WAV (CDA) с потоком 16 бит/44кГц стерео.

Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть маркировка (“лейбл”) со следующими данными:

- название и краткое содержание материалов;

- кому принадлежит фонограмма (зарегистрированного кандидата);

- количество «треков»;

- название каждого «трека» и его хронометраж;

- общий хронометраж;

- дата выхода в эфир;

- надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;

- надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;

- каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы.

Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений.

Не допускается использование CD-RW дисков.

Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.

Стоимость услуг по размещению на телеканалах составляет:

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС) "Телеканал "Россия" (Россия-1) Будни Утро 15600 "Телеканал "Россия" (Россия-1) Будни День 15600 "Телеканал "Россия" (Россия-1) Будни Вечер 51600 "Телеканал "Россия" (Россия-1) Выходные Утро 15600 "Телеканал "Россия" (Россия-1) Выходные День 15600 Российский Информационный Канал "Россия-24" (Россия-24) Будни Утро 15600 Российский Информационный Канал "Россия-24" (Россия-24) Будни День 15600 Российский Информационный Канал "Россия-24" (Россия-24) Будни Вечер 51600 Российский Информационный Канал "Россия-24" (Россия-24) Выходные День 15600

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально.

Стоимость услуг по размещению на радиоканалах составляет:

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС) "Радио России" Будни Утро 4080 "Радио России" Будни День 2040 "Радио России" Будни Вечер 3060 "Радио России" Выходные Утро 1020 "Радио России" Выходные День 1020 "Вести ФM" Будни, выходные Утро 1836 "Вести ФM" Будни, выходные День 1020 "Вести ФM" Будни, выходные Вечер 1020 "Маяк" Будни, выходные Утро 1836 "Маяк" Будни, выходные День 1224 "Маяк" Будни, выходные Вечер 1020 Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов, а также текст предвыборного агитационного материала (в случае размещения на радиоканале). Материалы должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в ГТРК «Владивосток» должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя кандидата в Губернаторы приморского края, уполномоченного представителя политической партии (регионального отделения политической партии), кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по финансовым вопросам, специально наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии иных документов.

В случае размещения предвыборной агитации на платной основе, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 11 по 14 августа 2018 года, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с Заказчиком на основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 11 августа 2018 года. Отказ от заключения договора о предоставлении эфирного времени в указанный выше срок признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем ГТРК «Владивосток» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем по собственному усмотрению.

В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 11 по 14 августа 2018 года заключение договоров об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется Заказчиком в срок не позднее 3-х календарных дней с даты проведения жеребьевки.

Не заключение договора о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации в указанные выше сроки признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись к Оленеву Евгению Валерьевичу, телефон (423) 222-31-08.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]